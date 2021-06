Wavves homenajea a ‘The Big Lebowski’ en su nuevo video para la rola “Hideaway”

Hemos llegado a la mitad del 2021 y la industria musical sigue su paso. En ese sentido, a lo largo de estos prácticamente seis meses nos ha tocado ver cómo grandes artistas y bandas anuncian sus regresos en grande, con todo y material nuevo. Wavves, por supuesto, no son la excepción.

El grupo originario de San Diego está a poco más de un mes de lanzar su nuevo disco y este martes, nos muestran un adelanto con la rola “Hideaway” que le da nombre al material y del que también tenemos un entretenido video oficial.

Wavves regresa con un nuevo disco

Aunque no lo parezca, Wavves llevan un buen rato de ausencia. La agrupación liderada por Nathan Williams lanzó su último material discográfico, You’re Welcome, en 2017 y después vino el largo rato de descanso. Sin embargo, los californianos ya están listos para volver al ruedo.

El pasado mes de marzo, Williams y compañía lanzaron el sencillo “Sinking Feeling” con el que los fanáticos prendían las alarmas sobre un nuevo álbum. Pues bien, las especulaciones se confirmaron hasta mayo, cuando la banda liberó el track “Help Is On The Way” junto con el anuncio oficial de este material.

Ahí nomás para que vayas anotando la fecha, recuerda que el disco Hideaway llega a plataformas el próximo 16 de julio con nueve temas que ya puedes ir pre ordenando POR ACÁ. Y mientras llega el estreno, acá te mostramos también el sencillo que acaban de liberar junto con el video oficial.

La banda nos muestra un adelanto más con “Hideaway”

Como dijimos, ya nada más faltan unos cuántos días para que Wavves le de salida a su nuevo disco, pero aún hay tiempo para un adelanto más. En esta ocasión, la banda comparte el video oficial para “Hideaway”, el tema homónimo del álbum.

Para este clip, el bajista Stephen Pope se viste se viste de protagonista e interpreta a un complicado jugador de bolos. De hecho, el video nos recuerda bastante a The Big Lebowski, esa mítica película noventera dirigida por los hermanos Coen y protagonizada por Jeff Bridges. Si no nos crees, échale un ojito a continuación.