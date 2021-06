Weezer se lanza contra un conocido sitio web musical en su nueva rola “Tell Me What You Want”

Parece que Weezer quiere hacer de un año para el recuerdo y así será por varias razones. La banda se puso bastante creativa en los últimos meses, tanto que en lo que llevamos del 2021 han lanzado dos discos ya. Y ahí no para la cosa.

En medio de las celebraciones del Summer Game Fest, la banda acaba de liberar la canción “Tell Me What You Want” con un mensaje demasiado directo para un reconocido sitio de noticias musicales estadounidense. Por acá le puedes echar una escuchada.

Weezer estrena en vivo la rola “Tell Me What You Want”

Llevamos prácticamente seis meses del 2021 y Weezer ha hecho mucho ruido en este relativamente poco tiempo. A principios de año, el grupo se destapó con el disco OK Human y apenas en mayo pasado, hicieron lo propio lanzando otro álbum titulado Van Weezer. Y bueno, el trabajo continúa con una nueva rola.

El pasado 10 de junio, arrancó oficialmente el Summer Game Fest y Weezer tuvo una aparición especial presentando por primera vez la canción “Tell Me What You Want”, que aparece en el juego de patinaje conocido como Wave Break. Esta rola es un B-side del último disco de la banda y no aparece en el tracklist oficial del mismo, así que la banda ha aprovechado el momento para lanzarla oficialmente tanto en vivo como en formato digital… Eso sí, con un mensaje bastante polémico.

Resulta que en el show que hicieron para el festival antes mencionado, Rivers Cuomo soltó una indirecta -bien directa la verdad- durante los primeros versos de la canción. “Este es un mensaje que mi mánager no aprobaría, después de esta canción, él tendrá mucho que limpiar”, menciona el vocalista en las primeras líneas del tema. Y luego vendría el fuego.

El cantante continuó con los siguientes versos a la voz de “No te dejes influenciar por una oficina llena de idiotas, no mencionaré nombres” y ¡PUM! De repente fingió estar tosiendo mientras mencionaba al sitio de noticias musicales Pitchfork.

Según recoge Consequence of Sound, este mensaje se debería a que el reconocido portal web estadounidense ha dado puras calificaciones bajas en sus reseñas a los álbumes de Weezer desde 2005, con una tendencia negativa bastante marcada contra la banda. Checa a continuación la presentación.

Premiering their brand new song “Tell Me What You Want” from @WaveBreakGame, this is @Weezer! #SummerGameFest pic.twitter.com/SBVvTGiAeR — Summer Game Fest – LIVE Today! (@summergamefest) June 10, 2021

Aquí la versión de estudio recién liberada del track: