Lo que necesitas saber: La primera de cinco noches de Zoé en el recinto de Iztacalco fue la confirmación de su lugar como una de las últimas grandes bandas de México.

Imagínate nomás: un día cualquiera del 2002, estás en el tianguis del Chopo armando la tocada para promocionar tu disco debut y vendiéndolo “a 100 varitos”. Y luego, más de 20 años después, tienes cinco fechas en el Estadio GNP Seguros. Lo que puede parecer impensable, Zoé lo hace realidad.

La primera noche en el recinto de la alcaldía Iztacalco nos dejó, primero, una lluvia recia de esas que convierten los impermeables en objetos inútiles y que te pueden poner de malas. Pero paró en el momento justo para un concierto más que memorable.

Zoé en el Estadio GNP Seguros. Foto: Liliana Estrada/cortesía OCESA.

Zoé en el Estadio GNP Seguros: Recordando el ‘Memo Rex Commander…’

Y decimos ‘memorable’ en el sentido de que, muy posiblemente, este sea el espectáculo más grande que hayan dado jamás. Ya desde el montaje del escenario se veía algo distinto, con una pantalla al más puro estilo de lo que hacen Coachella o recientemente el Pa’l Norte en sus tarimas principales.

Todo inició 9:45 de la noche (anótenle para que tanteen el terreno si van a las próximas fechas) y esa pantallota se iluminó con el color rosa y la figura en negro del Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea.

“Memo Rex” y “Vinyl” fueron las primeras canciones de la noche y aparecieron para dar un primer trancazo seco de nostalgia. Porque bueno, nos sigue pareciendo irreal que ese discazo esté por cumplir 20 años.

Seguido, se echaron “Vía Láctea” que llegó como el primer mega clásico en el repertorio. El coro enorme de la gente es la prueba de que esta es una canción parteaguas en la carrera de Zoé… ya saben, de esas que como sencillo tal vez te introdujo a la música de la banda. Al menos ese fue mi caso, je.

Pero lo genial de este disco es que no solo sus hits radiales son clásicos; también lo son rolas como “Mrs. Nitro” que incluso sin haber sido singles, son muy recordadas. De verdad que volverla a escuchar en vivo ––según Setlist fm no la tocaban desde hace más de 10 años–– se sintió como un regalo para los fans.

Crecer junto a la banda…

Esta idea del ‘regalo’ la reforzaban con algo más. Después de “Nunca”, la banda reprodujo en su pantalla un video de las sesiones de grabación del Memo Rex Commander en los míticos estudios Sonic Ranch.

Ver ese ‘detrás de cámaras’ tiene un toque especial porque es ver un poco de cómo se gestó un disco icónico con el que muchos hemos crecido. Y aquí estamos, junto con Zoé en el Estadio GNP Seguros, 20 años después.

Foto: Liliana Estrada/cortesía OCESA.

Otro par de sorpresas llegaron con “Triste sister” y “Paz”, esta última probablemente inédita en cuanto a tocarla en vivo. Su aparición en este set será memorable también porque llegó con dedicatoria en un mensaje de ‘Palestina libre’ junto a la bandera de dicho país.

Zoé tocó “Paz” y mandó un mensaje apoyando la causa por Palestina libre. Foto: Liliana Estrada/cortesía OCESA.

Y bueno, si de crecer junto a la banda se trata, presenciamos una mini-sección dedicada al Rocalover con “Solo” y “Veneno”. Eso sí, creo que ese disco merece un poco más de atención porque fue un paso sustancial en la carrera de la banda hacia el reconocimiento masivo, y tiene muchas canciones memorables como “Peace and Love”, “Fotosíntesis” o la homónima.

Es aquí donde uno se imagina lo que debe ser este happy problem al momento de armar un setlist. Qué difícil descartar tanto gran material de una época tan chida como la de ese disco o del álbum debut, porque de ese agregaron “Miel” en esta ocasión. Temazo.

Zoé en el Estadio GNP Seguros. Foto: Raúl Fernández para Sopitas.com.

Un público de diferentes generaciones

Y un poco de la mano de eso, resulta interesante echar un vistazo al público del Estadio GNP Seguros y ver cómo Zoé se mantiene atemporal a través de seguidores más jóvenes.

Desde la grada en la que estábamos (grada norte), se podía notar a muchos fans que grababan esencialmente canciones como “Labios rotos”, “Azul”, “No hay mal que dure” o “Fin de semana”, que son parte de legado de la banda de la década del 2010 en adelante.

Ahora que lanzaron “Rexsexsex” y “Campo de fuerza” en 2025––que por cierto suenan espectaculares en vivo––, ¿seguirán acaparando miradas de nuevas generaciones?

Foto: Raúl Fernández para Sopitas.com

¿Es Zoé la última gran banda mexicana?

Desde la creación del Estadio GNP Seguros (incluso antes de que fuera conocido como Foro Sol), usualmente son los artistas internacionales los que llenan dos o más fechas en el recinto. Y es difícil pensar en una banda mexicana de rock que haya abarrotado el estadio al nivel de lo que Zoé ha hecho.

Algunas bandas nacionales han logrado una o quizá dos entradas destacadas, pero no en un mismo año. Ahora, lograr cinco fechas para una serie de conciertos en tres meses… enorme mérito.

Pero Zoé es una banda de estadio no solo por abarrotar este tipo de venue… lo son porque también tienen rolas con calidad de himno.

Los ejemplos más claros son “Arrullo de estrellas”, una de canción capaz de hacerte llorar por la unión del público para iluminar el lugar, esto mientras León Larregui recita la canción que compuso tras el fallecimiento de su madre.

Y en la misma aura se encuentra “Luna”, que suena imponente y atmosférica con el acompañamiento de Denise Gutiérrez de Hello Seahorse. Qué increíble cómo la han convertido en himno de estadio luego de hacerla brillar con la versión Unplugged hace cerca de 15 años.

Denise Gutiérrez con Zoé. Foto: Liliana Estrada/cortesía OCESA.

¿Es Zoé la última gran banda mexicana en trascender de una forma tan masiva? Muy probablemente. Tras esta primera noche en el Estadio GNP Seguros, cualquiera puede dimensionar qué onda con el enorme legado del grupo .

Y ese legado no se entendería igual sin “Dead”, la canción que cerró la noche… y que por fin, después de mucho tiempo, tocaron en su versión original del EP The Room. Qué gran noche de detallazos y sorpresas, neta.

Setlist de Zoé en el Estadio GNP Seguros (noche 1)

1. MEMO REX

2. VINYL

3. VÍA LÁCTEA

4. NO ME DESTRUYAS

5. CORAZÓN ATÓMICO

6. MRS. NITRO

7. NUNCA

8. PAULA

9. TRISTE SISTER

10. PAZ

11. REXSEXSEX

12. SOLO

13. VENENO

14. NO HAY MAL QUE DURE

15. FIN DE SEMANA

16. ÚLTIMOS DÍAS

17. KARMADAME

18. SKR

19. CAMPO DE FUERZA

20. ARRULLO DE ESTRELLAS

21. MIEL

22. LABIOS ROTOS

23. AZUL

24. HIELO

––ENCORE––

25. LUNA (con Denise Gutiérrez de Hello Seahorse )

26. SOÑÉ

27. DEAD

