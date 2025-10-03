Lo que necesitas saber: Zoé se presentará seis veces en el Estadio GNP Seguros. La nueva fecha es el 12 de noviembre, un día antes de la que estaba marcada como "quinta fecha".

¡Zoé regresó a los escenarios con varios conciertos propios! Tuvieron que pasar casi tres años, pero, luego de un gran show en el Vive Latino y cinco “sold out”, la banda mexicana anunció una sexta fecha en el Estadio GNP Seguros. Déjanos contarte todo lo que necesitas saber para lanzarte.

Así es: como six de chelas, Zoé tendrá seis conciertos y, como six de chelas, la última definitivamente estará más que caliente ¡Seguro será una locura!

Foto: David Durán.

Zoé ha dado impresionantes shows en el Estadio GNP Seguros

Durante la cuarta noche en el inmueble de Churubusco, Zoé anunció que habrá un sexto concierto. Así sin más, lo hizo en las pantallas del escenario: “Nueva fecha 12 de noviembre”.

Sin embargo, hay que señalar que no será la última: se realizará un día antes del concierto marcado, ese sí, como el último que darán en el estadio GNP Seguros: el del 13 de noviembre (para el que ya no quedan entradas).

León Larregui. Foto: David Durán.

Artistas invitados a sus presentaciones

El regreso de Zoé a los escenarios ha tenido un ingrediente extra: los artistas invitados a cada uno de los shows. Hasta el momento, han desfilado de manera excelente Hello Seahorse!, Porter, Rey Pila y Usted Señálemelo.

Para la fecha del 13 de noviembre, se espera que todo el GNP Seguros cante “Sueña Lindo, Corazón”… ¿y quién para la sexta fecha anunciada? Habrá que esperar al anuncio.

Aristas invitados en conciertos de Zoé // X:@zoetheband

Primer concierto de Zoé en el Estadio GNP

La primera fecha de Zoé en el Estadio GNP Seguros fue una completa locura. Una reafirmación de lo confirmado al saber que esta banda llenó sin problemas cinco fechas del espacio de Churubusco.

Fue algo memorable… como lo han sido las otras fechas hasta ahora ofrecidas. “Y decimos ‘memorable’ en el sentido de que, muy posiblemente, este sea el espectáculo más grande que hayan dado jamás”

Venta de boletos para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP

Los boletos para la sexta y ¿definitiva? se venderán en las modalidades ya conocidas: preventa exclusiva para usuarios de cierto banco y, luego, venta general.

Así que vayan preparándose: la preventa comenzará el 6 de octubre a las 11:00 am, mientras que la venta general se realizará el 7 de octubre, a la misma hora: 11:00 am. ¿Otro sold out?