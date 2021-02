Las 10 frases más polémicas de AMLO y López-Gatell durante la pandemia de COVID

A partir de que el 28 de febrero de 2020 se confirmó el primer caso de COVID, dos personajes empezaron a tener más atención; bueno, el presidente siempre la ha tenido, pero en esta ocasión se trataría de algo diferente. Sí, tanto Andrés Manuel López Obrador (a quien muchos solo llaman AMLO), como el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, empezaron a tener más relevancia en la vida diaria de los mexicanos, no solo por sus acciones, también por sus polémicas frases durante la pandemia en México.

Las 5 frases más polémicas de AMLO durante la pandemia

1- “Hay que abrazarse, no pasa nada”

Era 4 de marzo de 2020, habían pasado algunos días de que se confirmaran los tres primeros casos de COVID en nuestro país, y antes de terminar su mañanera, el presidente decidió señalar que no había motivos para dejarse de abrazar por el coronavirus, aún cuando autoridades sanitarias comenzaban a indicar que lo mejor era mantener cierta distancia para evitar contagios.

*Al minuto 02:05:48 se puede observar esta frase de AMLO

“Una cosa nada más para terminar. Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar; hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, y así, o sea, nada de confrontación, de pleito”, dijo aquella vez.

2- “Como anillo al dedo”

Un mes después, el 2 de abril de 2020, el tabasqueño hizo referencia a que la crisis económica provocada por la pandemia de COVID, le venía perfectamente a su gobierno para llevar a cabo lo que llama la cuarta transformación del país.

*Al minuto 01:46:52, AMLO dijo esto

“Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación“, dijo López Obrador.

3- “Se aplastó la curva”

El 29 de abril de 2020 empezaban a multiplicarse los contagios de COVID, se reportaban incluso 17 mil 799 casos acumulados y más de 700 muertes en todo el país. Quizá ahora esos números parezcan bajos a comparación de los que se dan ahora, pero en ese entonces significaba una situación grave para el Valle de México, donde se concentraban la mayoría. Sin embargo, el tabasqueño sintió que esta situación iba mejorando:

*Al minuto 55:05 AMLO menciona esta frase

“Afortunadamente hemos podido aplanar la curva de los infectados, de los casos de coronavirus, o sea, no sucedió lo que se temía y nos preocupaba que se saliera de control la pandemia y que no se tuvieran las camas, los ventiladores, los médicos para atender a los enfermos (…) porque se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva”, dijo esa vez.

4- “Me voy a poner un tapaboca ¿saben cuándo?”

El 31 de julio de 2020, la mayoría de la población mexicana ya sabía que usar cubrebocas era lo más recomendable para no contraer coronavirus. Sí, que se trataba de una de las medidas más importantes de prevención, así como el uso de gel antibacterial y la sana distancia. La polémica comenzó cuando al presidente se le veía en todos sus eventos sin este recurso; bueno, a excepción de cuando fue a Estados Unidos el 7 de julio. Pero a estas críticas él respondió:

*Al minuto 01:48:30 dice esto AMLO

“Me voy a poner un tapaboca ¿saben cuándo?, cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapabocas, entonces ya voy a dejar de hablar. Hagamos ese acuerdo, entonces vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapaboca, para que ya no hable”, comentó.

5- “Ni siquiera es equivalente a la influenza”

Para la última frase de AMLO, y antes de pasar a las de Hugo López-Gatell, trasladémonos al día en que llegó oficialmente la pandemia de COVID, cuando el tabasqueño señaló que esta enfermedad ni siquiera era parecida a la anterior pandemia de influenza A H1N1. En aquella vez, esta última enfermedad reportó un total de 70 mil 715 casos y mil 171 muertes; hasta ahora el coronavirus ha provocado más de dos millones de casos y más de 180 mil muertes en México…

*Al minuto 50:05 AMLO menciona esta frase

“…porque no es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza, para que todos los que están escuchando tengamos esta información”, indicó el presidente.

Las 5 frases más polémicas de López-Gatell

1- “Usar cubrebocas tiene una pobre utilidad”

Después de AMLO, ahora vamos con las frases de López-Gatell: Casi al inicio de la pandemia de COVID, estaba en discusión si el cubrebocas o mascarilla servía como medida para prevenir contagios, pues mientras algunas autoridades sanitarias, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalaban que era recomendable su uso pues así se reducía la exposición al coronavirus; otros como Hugo López-Gatell indicaban que no tenían ninguna utilidad durante la pandemia.

*Al minuto 38:48 menciona esta frase López-Gatell

“Entonces, dada esta situación, recordarán que por varias semanas al inicio de la epidemia he comentado esto mismo, y habíamos dicho el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad”, dijo el 27 de abril de 2020, aunque en noviembre pidió a los medios promover su uso.

2- “En todo el mundo existe subregistro de casos”

A finales de mayo de 2020, el subsecretario de Salud, en una comparecencia frente a 55 senadores, aceptó que las cifras de muertos por COVID en nuestro país no eran exactas, aunque agregó que esta era una situación que se daba en todos los países del mundo. Y aunque dijo que esto no se debía a una negligencia de las autoridades, en redes sociales se volvió un tema polémico que no se llevara un registro exacto de los fallecimientos.

*Al minuto 01:38:30 habla al respecto

“¿Hay o no un subregistro de casos? La respuesta contundente y clara es: en todo el mundo existe subregistro de casos, por lo que ya expliqué. Entonces, no es sorpresa alguna que los países, todos, absolutamente todos, tengan una subestimación o subregistro de casos”, declaró López-Gatell.

3- “La fuerza del presidente es moral”

A inicios de la pandemia de COVID en México, al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud le preguntaron si el presidente podría contagiar a otras personas durante sus giras de trabajo en zonas de alta marginación, a lo que Hugo López-Gatell respondió:

*Al minuto 49:50 menciona esto el funcionario de salud

“La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros. El presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio”.

4- “Un escenario muy catastrófico”

El 4 de junio de 2020, con solamente 12 mil 545 muertes por COVID, Hugo López-Gatell explicó y señaló como su escenario más “catastrófico” de fallecimientos era llegar a 60 mil personas sin vida. Pues tan solo dos meses después, para ser precisos el 22 de agosto del mismo año, se llegó a ese poco esperado escenario. Sí, en su reporte diario de la pandemia de junio, el subsecretario diría esta frase:

*Al minuto 54:48 comienza a explicar esto Hugo López-Gatell

“Un escenario muy catastrófico que pudiera llegar a 60 mil”, comentó el funcionario de salud esa vez.

5- “No hay evidencia que sugiera que esta es una emergencia nacional”

Como pasó con una de las frases del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no fue necesariamente polémica en su momento, pero que llama la atención viéndola nuevamente un año después, algo parecido ocurrió con algo que dijo Hugo López-Gatell cuando señaló que no había indicios de que la pandemia de COVID se convirtiera en emergencia en México.

*Al minuto 57:12 dice esta frase el subsecretario

“Y tenemos una serie de reflexiones al respecto, pero insisto, determinamos, concluimos que no hay evidencia que sugiera que esta es una emergencia nacional; no deja de ser una epidemia, por supuesto lo es, como hay muchísimas otras epidemias que ocurren todos los años, en este caso es nueva, pero no representa una amenaza en términos, ni sanitarios ni en términos sociales o económicos”, declaró el 2 de marzo de 2020 sin pensar, sin que ninguno de nosotros lo hiciéramos, que la situación en el país sería totalmente diferente.

En fin, estas son algunas de las frases más polémicas o que llamaron la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell durante el primer año de la pandemia de COVID.