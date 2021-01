“Puedo hacer lo que quiera en mi casa”: Arman ‘fiesta Covid’ en Cuajimalpa y se niegan a detenerla

A pesar de toda la información sobre las medidas para contener el coronavirus y las consecuencias que estamos viviendo por culpa de la pandemia, todavía hay gente que nomás no entiende. En Cuajimalpa armaron una fiesta este viernes sin importar el semáforo rojo que impera en la CDMX, y mira tú, todavía se pusieron a la defensiva y se negaban a detenerla a pesar de las peticiones de las autoridades.

Y fue el mismísimo Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, quien hizo públicos los videos donde se muestra la reunión done habia varias personas, así como parte de las conversaciones que sostuvieron los habitantes de la casa con los funcionarios que llegaron a pedirles que finalizaran su fiestecita y se retirarán del lugar.

“Inconscientes e inhumanos, me muero de rabia, por un lado estoy buscando un hospital para una persona que ya no puede respirar y no encuentro lugar para salvarle la vida, pero por el otro lado en Av. Stim 1416 en Chamizal/ Bosques de las Lomas, se ponen altaneros y se niegan a detener la fiesta Covid del domicilio número 5″, escribió el alcalde en su cuenta de Facebook.

Recibimos reporte de #FiestaCovid por parte de varios vecinos de un condominio, increíble q administradores y seguridad den acceso para fiestas y no permitan el paso a la autoridad para cancelarlas. Estamos en el peor punto de la pandemia y siguen sin entender. #QuédateEnCasaYa pic.twitter.com/9ldiOiDkJf — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) January 16, 2021

Rubalcava compartió videos donde los habitantes del domicilio defienden su fiesta diciendo que únicamente hay unas ocho personas en el lugar, pero en el primero de los videos es evideeeeeeente que son más. Y lo peor de todo ocurre cuando una de estas personas utiliza como argumento decir que el lugar es propiedad privada y pues, puede hacer lo que quiera en su casa.