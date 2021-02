Alcalde de Tototlán, Jalisco, deja su cargo por acoso sexual contra una empleada del municipio

Hace poco más de dos semanas se dio a conocer un caso de acoso sexual contra una empleada del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, por parte de un trabajador del mismo gobierno municipal. Por sí solo el caso ya es grave, pero lo peor de todo fue que, en su intento por mediar la situación, el alcalde Sergio Quezada Mendoza la regó feo y terminó siendo parte del problema.

Los comentarios del alcalde de Tototlán

Resulta que el alcalde Tototlán se aventó varios comentarios machistas y misóginos durante una conversación entre él, la mujer que denunció acoso y hostigamiento sexual, y el presunto responsable de dichos delitos: Efraín Martínez Íñiguez, director municipal de Padrón y Licencias en Tototlán.

Sergio Quezada no sólo minimizó el señalamiento de su colaboradora, sino que se la pasó tratando de convencerla que el caso no pasara a mayores, que simplemente perdonara a su presunto acosador e incluso justificó el acoso sexual que sufrió con frases como “Tienes pegue” y “Cómo te ha de disfrutar tu marido”. Es más, se aventuró a decir que él no consideraba tan “complicada” la situación porque no hubo violación.

En el siguiente enlace donde podrás conocer más a fondo esta historia, y también podrás escuchar la conversación completa donde el alcalde de Tototlán dejó claro que no está capacitado para mediar situaciones de esa clase (pero te regresas, porque hay más).

Pidió licencia para dejar el cargo

Pero bueno, la noticia acá es que luego del escándalo, Sergio Quezada ya dejó su puesto. De acuerdo con información de El Norte, el alcalde de Tototlán (quien llegó a la presidencia municipal como candidato de Movimiento Ciudadano, sí, el mismo partido que acaba de cancelar una candidatura por un caso de posible pedofilia), pidió licencia este viernes para dejar su cargo.

Quiero informarles que Sergio Quezada, el alcalde de Tototlán acusado de solapar al violentador sexual de Diana, servidora pública del municipio, y además de hostigarla sexualmente cuando fue a pedirle ayuda, ha presentado, por fin, su licencia para dejar el cargo. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 19, 2021

Y es que según informa La Jornada, apenas el pasado miércoles 17 de febrero se aprobó el trámite para suspenderlo por un año sin goce de sueldo. Y pues como que Sergio Quezada no quiso esperar a que esto sucediera para salir del escenario político de su municipio.

Pese a dejar el cargo, tiene varias cuentas pendientes

El Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad el trámite, por lo que el ahora exalcalde tendrá que rendir cuentas ante una Comisión de Gobernación, además de enfrentar un proceso ante el Órgano Interno de Control del Municipio de Tototlán y una posible denuncia penal en la Fiscalía del Estado por parte de la mujer que hizo las denuncia de acoso sexual.

Esperemos que este proceso en cancha del Ayuntamiento y del @LegislativoJal sea rápido. Que este hecho, que inició con la valentía de Diana para levantar la voz, se quede como un mensaje muy claro de que en Jalisco no se tolera la violencia de género en contra de las mujeres. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 19, 2021

El Ayuntamiento de Tototlán nombró a Juan Manuel Lara Casillas como Alcalde interino, por lo que él tomará el lugar de Sergio Quezada a partir de este fin de semana.