Lo que necesitas saber: Uno de los ocho países europeos que apoyan a Groenlandia ya retiró sus tropas tras las amenazas arancelarias de Trump ¿Habrá más? Quizas...

Parece que Donald Trump se saldrá con las suyas… y es que tan solo un día después de anunciar aranceles a 8 países europeos que están defendiendo Groenlandia, Alemania decidió retirar a sus tropas de la “misión de reconocimiento”.

Donald Trump quiere Groenlandia // Foto generada con IA

Alemania retira tropas de Groenlandia tras amenaza de aranceles de Trump

“Ya cayó el primero”, es lo que dirán algunos. Los 15 soldados alemanes desplegados en Groenlandia abandonaron la isla tan solo un día después de las amenazas de Trump de hasta el 25% de aranceles a los países involucrados en la operación militar.

Un portavoz del Ejército alemán informó a medios nacionales que la misión había concluido y que analizarán los resultados del “reconocimiento” en los próximos días.

Y aunque en ningún momento relacionan esta decisión con la amenaza de Trump, Alemania ha sido el único de los ocho países europeos involucrados en regresar sus tropas a casa.

Groenlandia en un mapa // Foto: Pexels.

Países europeos lanzan postura ante amenazas…

Esta no es la única respuesta de Europa ante las amenazas arancelarias, pues lanzaron un comunicado conjunto en el que defienden la misión en Groenlandia y aseguraron que su presencia militar no es una amenaza para nadie.

“El ejercicio danés “Resistencia Ártica”, realizado en coordinación previa con los Aliados, responde a esta necesidad. No representa ninguna amenaza para nadie”, se lee.

Además, también aseguraron que las amenazas arancelarias están dañando las relaciones transatlánticas y podrían desencadenar un conflicto…