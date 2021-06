No hay civil capaz de conducirla: Durazo apoya que Guardia Nacional pase a SEDENA

Podemos concluir que Alfonso Durazo, flamante gobernador electo de Sonora, estuvo haciéndose güey los dos años que tuvo a cargo la formación de la Guardia Nacional, ya que, en su calidad de titular de secretario de Seguridad, negaba que ésta necesitara militarizarse.

En junio del 2020, todavía como titular de encargado de Seguridad, Alfonzo Durazo aseguró que ?los problemas de seguridad pública no tienen ciertamente una solución militar?? en ese entonces, pensaba que la Guardia Nacional nomás debería copiar ?la disciplina, la formación y sentido del deber que tiene un militar?. Y hasta ahí. Ahora no: mejor que sí esté toda a cargo del Ejército.

?Tenemos que ser prácticos en este momento y la única opción de coordinación de una instancia como la Guardia Nacional formada con una base de militares y marinos es que tenga una adscripción? en las fuerzas del Ejército, aseguró Durazo, luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador? quien ayer avisó que propondrá que la nueva fuerza de seguridad (que dizque iba a ser civil) pase por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Cuestionado sobre lo evidente: si el hecho de pasar al Ejército, no va en contra del espíritu de la Guardia Nacional? la cual se creó con la idea de contar con un mando civil, Durazo aceptó que sí? en efecto, es un poquito diferente a lo que se pensó que sería la nueva fuerza de seguridad. Pero ni modo, es que no hay civil que pueda liderar la militarización? digo, una organización que de raíz está formada por exmilitares y exmarinos.

?Propónganmelo?, retó Alfonso Durazo, para luego acordarse de que esa ya no es su bronca. ?Con esa idea se creó, pero no hay un mando civil (?) ya no me toca, perdón. Era lo que yo decía cuando estaba ahí. No hay un liderazgo civil que tenga capacidad para conducir una organización que en su base original está formada por ex militares y ex marinos, esa es la razón fundamental”.

Por si ayer estaban más entretenidos viendo cómo CR7 le daba en su mother a todo récord de selecciones, pues resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá que la Guardia Nacional sea de la SEDENA? que para que no se eche a perder como otros cuerpos de seguridad.

?No quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y, además, esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo, además nunca tuvo el apoyo que necesitaba?, señaló Durazo, en cita de Milenio.

Ejem… ejem… lo que no mencionó el buen AMLO es que el extitular de la SEDENA, Salvador Cienfuegos, fue detenido en Estados Unidos… casi por los mismos delitos por los que está entambado el mencionado secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Nomás porque acudió la cancillería a su rescate… sino, quién sabe qué hubiera pasado.