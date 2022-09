Y en Torreón: Alumnos de secundaria terminan en el hospital por reto viral de tomar clonazepam

Diferentes ejemplos nos han mostrado que los retos virales pueden ser muy peligrosos, pero parece que nada evita que los niños y adolescentes quieran unirse a ellos. Ahora fue en Coahuila y se trata de un reto relacionado al clonazepam.

Resulta que dos alumnos de secundaria terminaron en el hospital luego de entrarle a un reto viral que consiste en tomar clonazepam hasta quedarse dormidos. Uno tiene 14 años y el otro sólo 13.

El clonazepam es un fármaco que actúa en el sistema nervioso. Principalmente se utiliza ante ataques de pánico y convulsiones. Pero se trata de una sustancia que sólo debe suministrarse en casos especiales y preferentemente bajo supervisión médica.

Pero lo dicho, pese a los riesgos y ejemplos de retos virales que terminan en tragedia (el Blackout challenge ya se ganó una fama nada agradable por eso), muchos adolescentes como los estudiantes de una secundaria de Coahuila siguen intentándolos para tener algo que compartir en redes sociales.

De acuerdo con información de La Opinión, fueron alumnos de la secundaria No. 12 “Carlos Delgado López”, ubicada en Torreón, quienes tomaron el mencionado fármaco como parte de un reto viral.

“Aproximadamente, empezando la tercera hora, la maestra de Español se percató de que una de sus alumnas presentaba dificultad para hablar, no hilaba completamente. Bajó y me comentó; subimos a revisar, bajé a la señorita, platiqué con ella y me dijo que había tomado unas pastillas, ella me indicó que de clonazepam“, declaró Flor Alicia Amador, directora de la Secundaria.