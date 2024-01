Lo que necesitas saber: Malgenerizar es reconocido por la RAE como un neologismo o una calca del inglés “misgender”, que no es otra cosa sino dirigirse o referirse a una persona con un género que no es acorde con el que se identifica

En el capítulo anterior… el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se llevó la rechifla del respetable por llamar “hombre vestido de mujer” a la diputada Salma Luévano. Un gesto que algunos consideraron como “homofóbico”, aunque lo que hizo realmente fue malgenerizar, poniendo en evidencia que le hace falta una actualizada en cuestiones de género. Pecó de ignorante, pues (ustedes no lo hagan, aquí les decimos cómo evitarlo).

“Cualquier persona es libre de asumirse como se identifique”: AMLO

Y bueno, para tratar de enmendar el asunto, AMLO hizo lo que pocas veces ha hecho: reconoció que la regó. La mañanera de hoy, 9 de enero, el presidente la inició de esta manera: “Quiero iniciar ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer”.

AMLO aseguró ser defensor de las libertades y, por lo mismo, cree que cualquier persona debe ser libre de asumirse como se identifique. “Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo. Es como la libertad”, concluyó el presidente.

AMLO en su mañanera / Foto: Cuartoscuro

“Claro que se equivocó (…) hay que deconstruir esos conceptos”: Sandra Luévano

En su confencia matutina de ayer, 8 de enero, AMLO despertó indignación (incluso de quienes llevan tiempo pegándole al colectivo LGBT) al malgenerizar a la diputada trans Salma Luévano, a quien describió como “hombre vestido de mujer”; esto, luego de un evento en el que saludó a la legisladora de beso y como que se sacó de onda al notar de quien se trataba.

“López Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer, yo beso a los hombres y me besan, sucede con bastante frecuencia”, señaló el presidente, echándose encima a detractores… porque, de hecho, la propia legisladora no le dio mucha importancia al asunto. Al menos no al grado de calificar a AMLO de homofóbico, como algunos lo hicieron.

Foto: Cuartoscuro

En entrevista con Azucena Uresti, la diputada Luévano señaló que AMLO se equivocó al llamarla “hombre vestido de mujer”, pero no al grado de, por ejemplo, Gabriel Quadri, a quien llevó hasta la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la emisión de mensajes discriminatorios.

“Sí, claro, claro que [AMLO] se equivocó (…) hay que ayudarles a deconstruir todos esos conceptos, todos esos prejuicios que hay en nuestra población”, señaló Sandra Luévano.

