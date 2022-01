“Los quiero mucho”: La respuesta de AMLO a la polémica de su estatua en Atlacomulco

“Los quiero mucho”, “amor con amor se paga” y “háganme caso” fue el mensaje que AMLO envió a los y las militantes de Morena en Atlacomulco, luego de que la estatua del presidente fuera derribada.

Ya ven que a la militancia de Morena en Atlacomulco le duró poco el gusto de la estatua —que al estilo Jeremías Springfield apareció toda magullada en la madrugada del 1º de enero de 2022, tan sólo un par de días después de que fuera inaugurada.

La respuesta de AMLO a la polémica de su estatua en Atlacomulco

Sin que ningún reportero o ninguna reportera le preguntara qué onda con lo de la estatua, AMLO decidió cerrar la mañanera de este 3 de enero con estas palabras:

“Darle un mensaje a los habitantes de Atlacomulco, del Estado de México, un mensaje a ellos, a los que se organziaron e hicieron una estatua de mi persona, decirles que los quiero mucho porque les agradezco mucho su iniciativa, que son mis amigos del alma como millones de mexicanos”.

Peeeeeero, pues que no se emocionen, porque a Andrés Manuel López Obrador no le gusta el culto en cualquiera de sus presentaciones.

Al menos eso fue lo que recordó el propio AMLO, al explicar que si él se hubiera enterado del proyecto de la estatua, la neta hubiera persuadido a la banda de Morena en Atlacomulco.

Sin embargo, como eso ya pasó, invitó a la gente a que no le entre a los homenajes con su nombre o figura en parques, bibliotecas o escuelas.

“Lo importante es decirles que no se sientan mal, pero también que me hagan caso porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad o el culto a la personalidad”.

Por cierto, si están con el pendiente, AMLO no se refirió a quiénes podrían estar detrás de la estatua derribada. Por acá les dejamos la declaración completa del presidente, por si quieren echarle un ojo: