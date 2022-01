AMLO se apareció en la mañanera… en video: “No se espanten, el virus ya va de salida”

Aunque positivo a COVID-19 por segunda vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no dejó de aparecer en la mañanera de hoy, 11 de enero. No para hacer anuncios importantes o criticar a la mafia del poder, sino para tratar de calmar las alertas que se han despertado por la muy contagiosa variante Ómicron.

“Me da gusto poderme comunicar con ustedes. Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien”, aseguró el presidente, en grabación presentada en la mañanera que hoy es dirigida por su clon, el subsecretario de gobernación, Adán Augusto López.

“Este mensaje es para transmitirles mi experiencia. No nos espantemos. Afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel de peligro que la variante Delta. Lo estoy experimentando”, agregó AMLO en el video en el que, para que vieran que no se la está pasando tan mal, se tomó temperatura y oxigenación.

“¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta. Es como una gripa. Un poco de dolor de cuerpo al principio. Estoy tomando paracetamol y me encuentro bastante bien”.

Según lo que su cuerpo le dice, AMLO cree que ya la lleva de gane en ante la enfermedad. “El virus ya va de salida. No se queda en los pulmones”… aunque esto lo dijo también con respecto al pronóstico que tiene sobre el desarrollo de la pandemia. “Muy pronto las cosas van a normalizarse. Desde luego, cuidándonos, pero no alarmándonos”.

A pesar de la enfermedad y de la voz toda carrasposa que se carga, AMLO dice que seguirá trabajando en su oficina. No completamente aislado, según insinuó: “si hay personas me pondré el cubrebocas. Voy a seguir en mis labores. Acuérdense que lo más importante es no vencerse”.

Antes de proyectarse el video de AMLO, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el nuevo contagio del presidente sirve de ejemplo de lo que ocurre con el auge de la variante ómicron.

Sí, la variante tiene por característica ubicarse en las vías respiratorias, pero no se va a los pulmones. "El cuadro clínico de Ómicron es más parecida al catarro común (…) afección respiratoria", aseguró López-Gatell, para luego agregar que dicho cuadro se presenta en mayor medida entre los vacunados… a los no vacunados les va un poco peor.