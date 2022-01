Y tras dejar el hospital: Dice AMLO que tiene un “testamento político” por si algo le pasa

Finalmente AMLO apareció para hablar sobre su ingreso al Hospital Militar, tema que obviamente encendió las alarmas por eso de que acababa de salir de su segundo contagio de COVID-19. Al final se trató de un cateterismo cardiaco (por acá te contamos esa información), pero el punto es que el Presidenre dio un mensaje público tras todo ello.

AMLO reapareció tras estar en el Hospital

AMLO publicó un video en sus redes este 22 de enero para informar que abandonó el Hospital. Habló un poco sobre el procedimiento al que se sometió, pero su principal objetivo fue dejarle claro a la población que hay Presidente para rato porque de verdad se hizo mucho ruido (especialmente en redes), sobre cuál era su estado de salud realmente.

“Ya estoy de nuevo aquí en Palacio… muy tranquilo y muy contento porque tenemos que consumar la obra de la transformación. Ya hemos avanzado bastante, yo creo que ya asentamos las bases”, dijo.

Y es que a propósito de eso de consumar la transformación del país, AMLO dijo que aunque llegara a sucederle algo, esa transformación no se detendrá. Ahí mencionó que tiene listo un “testamento político” para asegurar la gobernabilidad de México en caso de no poder concluir su mandato dados sus antecedentes de salud.

“…con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿Cómo queda el país?, tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces, tengo un testamento para eso”, mencionó.

Los médicos ya le dieron permiso de volver a viajar por todo el país

Pero eso sí, asegura que ya tiene la autorización médica para regresar a las giras que lo caracterizan por todo el pais (principalmente en el sur, a donde va más seguido).

“Tengo unas ganas de regresar a las giras y esto me estaba deteniendo. entonces los médicos ya me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo y que hay Presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico para llevar a cabo los cambios y la transformación“.

AMLO aclaró que el mencionado cateterismo se lo hizo apenas este fin de semana debido a que se atravesó su contagio de COVID-19 en la fecha que tenía programada previamente.

Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müller también compartió que el Presidente ya está bien de salud. Subió algunas fotos con él y agradeció las muestras de apoyo a la población