Dice AMLO que visita de subdirector de la CIA a México “fue de rutina”

Hace unos días se difundió información sobre la visita de un alto mando de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (más conocida sólo como CIA)… y, bueeeeeno, las teorías conspirativas no se dejaron esperar. Para aclarar la presencia extranjera en el país, AMLO utilizó parte de su conferencia mañanera.

Para iniciar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que no fue el director de la CIA el que estuvo en nuestro país. Nah, nomás fue el subdirector. “Fue una visita de rutina”, aseguró el mandatario.

Un poco contrario a lo que hace unos meses proclamaba… de que “nah, aquí ya pura soberanía”, AMLO esta vez se mostró bastante flexible con la visita de agentes extranjeros a nuestro país, sobre todo si vienen de parte de Estados Unidos. “Nosotros hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a todos los gobiernos, a la diplomacia internacional… a todas las agencias, en el caso de Estados Unidos”.

¿Y ahora por qué tan buena onda?

Bueno, según dio a entender AMLO, no hay nada de malo en que vengan de visita… después de tod, nomás vienen a ver, no tocar (meter mano). “No tenemos nada que esconder: trasparencia, una regla de oro de la democracia. Sólo que hay reglas. Acuérdense que se acaba de reformar la ley en la materia y ya no es el tiempo de antes, en que intervenían agencias en nuestro territorio, hasta sin pedir permiso”.

Fue la semana pasada cuando se dio a conocer que el subdirector de la CIA, David Cohen, llegó a nuestro país… y, de inmediato, muchos en redes comenzaron con el “ay, qué pena con las visitas”… sobre todo porque el alto mando gringo llegó en lo mero álgido del proceso electoral mexicano.

Para evitar que la gente continuara insinuando que la llegada del de la CIA tenía que ver con el tema electoral o algo más, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que se aclaró que la visita del susodicho fue para tratar asuntos relacionados con la próxima visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Según la dependencia dirigida por Marcelo Ebrard, el subdirector de la CIA se reunió con funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina… así como con elementos del Centro Nacional de Inteligencia de México. Evidentemente, ahora que venga doña Kamala, la seguridad va a ser un asunto al que le van a poner galleta extra las autoridades del país.