Lo que necesitas saber: Al igual que otras veces, a pesar del aseguramiento de millones de litros de combustible, no hay personas detenidas.

En medio de todo el desastre natural que provocó el derrame de petróleo en el Golfo de México, las autoridades aseguraron más de 2 millones de litros de huachicol en Tamaulipas.

Aseguran millones de litros de hidrocarburo // Foto: FGR

Aseguran más de 2 millones de litros de huachicol en Tamaulipas

Aunque está lejos de ser el aseguramiento de más grande del sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que aseguraron alrededor de dos millones 189 mil litros de huachicol.

De acuerdo con las autoridades, el combustible fue localizado gracias a una denuncia anónima y el aseguramiento ocurrió tras obtener una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Además, también aseguraron 49 frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones, un autotanque artesanal y otras cosas más relacionadas con el huachicol.

Aseguran millones de litros de hidrocarburo // Foto: FGR

Mucho huachicol, pero sin detenidos…

Y al igual que otras veces, a pesar del aseguramiento de millones de litros, no hay personas detenidas. Solo señalaron que ya iniciaron investigaciones y todo lo clásico.

“El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), el cual continúa con la investigación por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, para deslindar responsabilidades”, informaron.

En fin, habrá que esperar para que las autoridades den más información al respecto. Aunque, de mientras, no hay indicios que con este nuevo aseguramiento, el huachicoleo terminará.