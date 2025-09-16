Lo que necesitas saber: El hombre de 71 años que inicialmente fue arrestado y dijo haber disparado contra Charlie Kirk, también fue detenido. Habría asegurado que él fue, para distraer a la policía y que Tylor Robinson huyera.

Apenas hace una semana fue asesinado Charlie Kirk y ya las autoridades tienen al sospechoso que, de ser declarado culpable, podría enfrentar la pena de muerte. Así lo ha advertido la fiscalía de Utah.

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk / Foto: Utah Governor’s Office (vía NBC)

“No es una decisión a la ligera”, asegura fiscal de Utah

Se han dado a conocer los cargos en contra de Tyler Robinson, la persona señalada del asesinato del activista pro Trump, Charlie Kirk. Aunque se podría creer que sólo es el delito de homicidio… pues no es así.

Son varios los cargos que el fiscal de Utah, Jeff Gray, presentará en contra de Robinson… y, en suma, llevan a pensar en solicitar la pena de muerte.

“No tomo esta decisión a la ligera; es una decisión que he tomado de forma independiente”, aseguró Gray.

¿Cuáles son los cargos en contra del asesino de Charlie Kirk?

En conferencia de prensa, el fiscal de Utah, Jeff Gray, dio a conocer la lista de cargos por los que se busca procesar a Tyler Robinson, a quien el FBI ya confirmó como el asesino de Charlie Kirk. ¿Cómo? Por pruebas de ADN y evidencia hallada en su domicilio.

Pues bien, ya así de amarrado como parece que está el homicidio de Charlie Kirk, el fiscal Gray anunció que presentará los siguientes cargos: homicidio con agravantes, disparo de arma de fuego (con agravante por haber causado lesiones graves), así como obstrucción a la justicia, por haber ocultado el rifle que utilizó.

Imagen del FBI del posible responsable de asesinato de Charlie Kirk / Foto: FBI

Taylor Robinson también será acusado de manipulación de testigos, por haber pedido a un compañero borrar un mensaje incriminatorio y por haber solicitado a otro que no dijera nada en caso de ser interrogado por policías.

Por último, el fiscal de Utah informó que acusará a Robinson de cometer un delito violento enfrente de un menor de edad. Sobre esta acusación no ofreció detalles, pero así le hará.