“Asumo que los talibanes me matarán”: Saeed Shinwari, periodista afgano

Desde que el Talibán tomó el control de Afganistán, el periodista Saeed Shinwari ha hecho de las instalaciones de la televisora Tolo TV su refugio. Ahí duerme, come y trabaja… y, aunque los fundamentalistas aseguran que se la quieren llevar relax e imponer un gobierno conciliador, él no ve un futuro esperanzador. De hecho, ni siquiera ve un futuro…

“He asumido que me terminarán matando” señaló Shinwari en declaraciones recogida por El País. De acuerdo con el periodista, su miedo radica en el hecho de que, cuando todavía existía cierta presencia de tropas norteamericanas, desde ahí los talibanes lo estaban cazando… y ahora que ya no hay presencia extranjera, pues…

Según el diario español, Saeed Shinwari lleva un mes encerrado en las instalaciones de Tolo TV. Desde ahí se enteró que representantes del Talibán fueron a su casa en busca de pruebas que lo relacionaran con el gobierno afgano. “Desde entonces, el estrés no me deja comer, ni sonreír, me siento deprimido. ¿Qué puedo hacer?”

“Pos que se vaya”, recomendarán muchos… sin embargo, pese a que hemos visto que periodistas han conseguido salir de Afganistán (incluso varios llegando a México), Shinwar asegura que él no tiene medios para escapar del país… y tampoco cuenta con apoyo.

“Si los talibanes te detienen a ti, te tratarán con respeto; si me detienen a mí, lo más probable es que me golpeen por mis programas y por mi carrera”, señaló el periodista al hacer hincapié en la diferencia de trato que reciben representantes de medios internacionales y locales… siendo los primeros tratados con pinzitas, para guardar las apariencias.

“Una cosa que tienen en común la República y los talibanes, en realidad todos los gobiernos de este país desde los muyahidines, es que les encanta la prensa extranjera, pero odian a los medios locales”.

En entrevista para El País, el dueño de Tolo TV, Saad Mohseni confirmó que varios periodistas y trabajadores de su empresa han sido golpeados y amenazados por miembros del Talibán… y bueno, debido a las restricciones de los fundamentalistas, varias de sus empleadas han optado por renunciar.

Saeed Shinwari señala que continúa trabajando… sólo que bajo la sombra de la censura. Desde la ascensión del Talibán ha tenido que entrevistar a algunos de sus representantes, siempre con línea editorial de por medio.

“La gran pregunta que me hago, que nos hacemos todos los afganos, es por qué el mundo nos ha hecho esto, por qué nos han abandonado”, concluyó el periodista de Afganistán. “Nos han arrebatado nuestro país. Si pierdes dinero, no pasa nada, puedes recuperarlo; pero si pierdes tu país, lo has perdido todo”.