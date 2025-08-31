Lo que necesitas saber: Frente a las autoridades de la CDMX, Marco Caballero, ganador del segundo lugar en la categoría 'silla de ruedas' alzó la voz por sus compañeros que sufrieron la caída durante el Maratón.

Por fin llegó el día del Maratón de la Ciudad de México y desafortunadamente ocurrió un accidente durante la carrera. Dos competidores en silla de ruedas sufrieron una fuerte caída debido a un bache.

Caída durante el LXII Maratón de la Ciudad de México // X: @ClaroSports (captura de pantalla)

Bache provoca caída de competidores en silla de ruedas en Maratón de la CDMX

Un momento desafortunado y sin duda lamentable ocurrió durante el tan esperado LXII Maratón de la Ciudad de México, pues en la categoría especial de la carrera, dos competidores en silla de rueda sufrieron una fuerte caída.

Lo que mas ha indignado a competidores e internautas de este accidente es que ocurrió debido a uno de los tantos baches que tienen las calles de la CDMX.

El competidor Francisco Sanclamente, quien encabeza la carrera, perdió el control tras pasar por un hoyo en el kilómetro 20. Detrás de él, venía Gonzalo Valdovinos, quién no logró esquivarlo y terminó por chocar con el competidor.

Aunque Valdovinos logró reincorporarse a la carrera, la caída de Francisco fue tan fuerte que tuvo que abandonar el Maratón. Afortunadamente no pasó a mayores.

Ganador denuncian baches durante la carrera y discriminación

¡Grítalo más fuerte! Frente a las autoridades de la CDMX, Marco Caballero, ganador del segundo lugar en la categoría ‘silla de ruedas’ alzó la voz por sus compañeros que sufrieron la caída durante el Maratón.

El competidor denunció que la ruta estaba llena de baches, situación que ocurre en todas las competencias. “Estoy algo desconforme porque 2 amigos este año se cayeron en la ruta, gracias a Dios no pasó a mayores, pero año con año sigue pasando esto“.

Además, el competidor señaló que han sido discriminados en la competencia. Pues a diferencia de los 50 mil dólares que recibe el primer lugar de la competencia convencional, el primer lugar en la categoría de silla de ruedas recibe 60 mil pesos.