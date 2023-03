La autopsia de uno de los 5 jóvenes que mató SEDENA en Nuevo Laredo cuenta una historia escalofriante. A diferencia de sus compañeros, su cuerpo solamente tenía un impacto de arma de fuego. De acuerdo con el documento, el chavo recibió un solo balazo en la sien y salió por la “parte posterior del cráneo”.

Otros de sus compañeros que murieron esa noche también tienen lesiones preocupantes. Uno tiene 12 impactos de bala, otro recibió 10 y en ninguno de los casos, sus lesiones coinciden con la historia que contó el Ejército.

Presencia del Ejército en Nuevo laredo, foto ilustrativa // Gabriela Pérez-Cuartoscuro.

El periodista Pablo Ferri, del diario El País, tuvo acceso a la autopsia de los 5 jóvenes que mató SEDENA en Nuevo Laredo y los resultados están muy complicados; sembrando dudas en el actuar de los militares que dispararon 60 veces contra una camioneta de jóvenes menores de 25 años que no venían armados.

Un solo balazo en la sien: La autopsia de Nuevo Laredo

La versión oficial de la SEDENA es que, a las 4:50 de la mañana del 26 de febrero, su personal en Nuevo Laredo escuchó presuntos disparos y se pusieron en alerta. “Visualizaron un vehículo tipo pick-up con siete individuos a bordo”, cuenta el Ejército. Según los militares, los jóvenes viajaban a exceso de velocidad, con las luces apagadas y dicen que, cuando vieron a los uniformados, aceleraron “de manera intempestiva”.

Fue en ese momento que dispararon. Sin embargo, los documentos a los que tuvo acceso El País siembran dudas sobre la historia oficial.

Miembros del Ejército en una investigación en Zacatecas, ilustrativa sobre el caso Nuevo Laredo // Cuartoscuro

De acuerdo con la investigación de Pablo Ferri, uno de los jóvenes que mató SEDENA en Nuevo Laredo tenía un solo balazo en la sien que salió por la parte de atrás del cráneo. Era uno de los pasajeros que venía en los asientos de atrás.

Otro de los pasajeros que estaba sentado en la parte de atrás recibió 5 balazos, 4 de ellos por la espalda. El otro que venía ahí recibió 2 balazos, aunque el periodista cuenta que fueron bastante extraños. “Uno en las nalgas, que el perito describe como “hueco pélvico”, y otro en el antebrazo izquierdo”, escribe Ferri en El País.

Esas lesiones no lo mataron enseguida —indica el reporte—, pues el joven de Nuevo Laredo habría muerto desangrado, mientras esperaba atención médica.

No se sabe a ciencia cierta de qué lado dispararon los miembros de la SEDENA, pero las lesiones de los dos jóvenes que venían adelante en la camioneta sigue sembrando dudas. El conductor recibió 12 balazos, mientras que el copiloto recibió otros 10 más.

Esquema de los balazos publicado por El País

La versión oficial del Ejército es que habían disparado después de que el coche pasara a exceso de velocidad y de que chocara contra un coche estacionado, ¿por qué los de adelante tenían más balazos? ¿dispararon de atrás? ¿De los laterales? ¿De frente?

De los 7 pasajeros de la pick-up en Nuevo Laredo, 5 murieron y uno más, herido, se encuentra en coma. El séptimo salió ileso y contó un testimonio brutal de su encuentro con SEDENA.

El testimonio del sobreviviente a SEDENA

Alejandro —de 21 años— cuenta cómo fue encontrarse con la SEDENA en esa madrugada de Nuevo Laredo. A diferencia de la versión oficial, dijo que ellos venían regresando de fiesta cuando fue el Ejército quien les chocó por la espalda; los persiguieron y después les empezaron a disparar.

Cuenta que después de la primera ráfaga de disparos, escuchó como los militares seguían disparando. Escuchó cómo uno de sus amigos pedía ayuda, pero recibió un disparo más. “Los militares decían, ’¡mátenlo, mátenlo!’”, contó.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Después de la balacera, como era el único que no estaba lesionado, lo pusieron boca abajo en el suelo. “Luego me preguntaron si quería vivir o morir y yo les respondí que quería vivir. Y ellos me dijeron que me declarara culpable, mientras ellos me grababan en vídeo. Que dijera que íbamos huyendo, lo cual no es verdad”, dijo en su testimonio.

El caso de los 5 jovenes que mató SEDENA en Nuevo Laredo ha provocado indignación en ciertas partes de México. La versión oficial —no respaldada por los hechos— genera bastantes dudas. Funcionarios de Gobierno, en defensa de las Fuerzas Armadas, han señalado que los chavos “fallecieron”. Así.

*Con información de Pablo Ferri, en El País