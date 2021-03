Biden manda a sus perritos a Delaware luego de que uno mordiera a un agente de la Casa Blanca

Hace unos días se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sacó a sus perritos de la Casa Blanca y los envió a Delaware, donde él y su esposa Jill Biden tienen una residencia privada. Pero no, no fue porque ya no los quiera, fue por un accidente que ocurrió con un miembro de la seguridad presidencial.

De acuerdo con fuentes de CNN, unos de los perritos de Joe Biden, Major, de raza pastor alemán, mordió a un agente de seguridad de la Casa Blanca la semana pasada. Por esta razón, tanto el mandatario estadounidense como su esposa decidieron enviar a sus mascotas a su casa en Delaware.

Hasta el momento se desconoce el estado del agente, pero debido a la decisión que tomó el presidente de Estados Unidos, se cree que el incidente pudo ser grave. Al respecto, también la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que no tenía información sobre el accidente pero declaró lo siguiente: “Major y Champ son parte de la familia Biden”.

También dijo que las mascotas presidenciales suelen ir a menudo a Delaware cuando la primera dama viaja para que se adapten a su nueva casa.

Major tiene tres años, es el más joven de los dos pastores alemanes que tiene el mandatario y lo adoptó en 2018. Según fuentes de CNN, tiene un comportamiento agitado, ladra, salta y embiste al personal de seguridad de la Casa Blanca.

Mientras que Champ tiene 13 años y lo adoptó la pareja presidencial después de la elección presidencial de 2008. cuando Biden se convirtió en vicepresidente del gobierno de Barack Obama.

Joe Biden’s German Shepard, Major, will make history as the first rescue dog to live in the White House. 🙌 https://t.co/blsuiZLbBg pic.twitter.com/yPLbTVZDvR

— People (@people) November 7, 2020