Lo que necesitas saber: Desde que entró a cirugía por una hernia, se adelantó que los médicos evaluarían si el expresidente necesitaba más procedimientos.

Clásico: lo meten al bote y comienzan a salirle temas de salud que ameritan mandarlo al hospital. No hablamos de algún político mexicano, sino del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien pasó navidad en el nosocomio por una cirugía por una hernia inguinal… ahora celebrará año nuevo en el mismo lugar, porque ya le volvieron a meter cuchillo, que por un hipo persistente.

Jair Bolsonaro / Foto: Facebook/jairmessias.bolsonaro

La esposa de Bolsonaro confirmó que su esposo fue sometido nuevamente a una cirugía. Esta vez, para tratar de detener el hipo persistente que sufre… el cual parece que es inmune a sustos, tomadas de agua y hasta al hilito rojo que recomiendan las abuelas para deterner los espasmos involuntarios.

De acuerdo con la esposa del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro fue sometido a un procedimiento de bloqueo del nervio frénico. Con eso (y algunos días fuera del bote) tendrá suficiente para dejar de andar con hipo.

Getty images

Bueno, fuera de broma, Bolsonaro sufre de varios asuntos de salud, luego de haber sido apuñalado durante la campaña con la que buscó la reelección. Debido a esto, ha sido sometido a diversas cirugías en el abdomen. Al parecer, el problema de hipo es consecuencia de esto.

Inició su la salida de prisión para ser operado de una hernia

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. De 70 años, el exmandatario salió de prisión el pasado miércoles para ser operado por una hernia inguinal.

Por primera vez desde su ingreso en prisión, el exmandatario salió de la cárcel gracias a la autorización del mismo juez que llevó el caso por el cual condenó a Bolsonaro a prisión.

Y bueno, recién operado y todo, pero eso no ha sido impedimento para que Bolsonaro siga de cerca las aspiraciones presidenciales de su hijo Favio, quien ya hizo público su intención de contender en las elecciones de 2026.

Jair Bolsonaro en manifestación / Captura de pantalla

Expresidente de Brasil podría salir mucho antes de prisión…

¿Si llega a la presidencia, Favio Bolsonaro indultaría a su padre? Ni ha tocado ese tema… y quizás ni tenga que hacerlo, ya que el expresidente Jair Bolsonaro podría no tener que cumplir la condena de 27 años. Esto gracias a un proyecto conocido como “Dosimetria”.

Este proyecto, ya aprobado, reducirá la condena del exmandatario porque la norma impide acumular las dos condenas del líder derechista. Será una promo del 2×1 y el condenado solo cumplirá sentencia por el crimen más grave.