¡OLV! Bombero de CDMX se rifó cargando un tanque de gas en llamas para evitar una explosión

No cabe duda que los bomberos de CDMX son unos auténticos HÉROES. Este fin de semana bien pudo ser noticia una explosión por una fuga de gas allá en la colonia Del Valle. Pero gracias a dicho cuerpo de emergencias, y a la acción de un bombero en particular, hoy no estamos hablando de una tragedia.

Fuga de gas en un restaurante de CDMX casi provoca una explosión

Fue la tarde de este 16 de octubre cuando se reportó una fuga de gas en un restaurante ubicado sobre Avenida Coyoacán y Eje 6 Sur. Resulta que la manguera de un tanque de gas dentro del lugar se rompió, provocando que se diera un flamazo.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), en coordinación con el cuerpo de Bomberos de la CDMX y personal de la SSC, acudieron para atender el reporte de esta emergencia porque obviamente existía el riesgo de que se diera una explosión tremenda como la que ocurrió hace no mucho precisamente en Av. Coyoacán.

Por fortuna, el personal de emergencias logró controlar la situación y no se registraron más que daños materiales. Pero sería injusto dejar así la nota, sin hablar de cómo fue que lograron evitar una explosión los bomberos de CDMX este sábado.

Así fue como evitaron la tragedia

A través de redes sociales se compartió un video de lo que pasó y en él se observa cómo fue que los bomberos impidieron que el tanque de gas provocara una tragedia mayor. En el material vemos a un bombero cargando el tanque en llamas hasta la calle, con todo el riesgo que eso significa.

El bombero llevó el tanque en hombros hasta la avenida y fue ahí donde sus compañeros completaron la tarea, pues lo rociaron una vez fuera del restaurante. Todavía pasaron unos minutos medio intensos con las llamas al máximo, hasta que lograron contener la fuga en el tanque para controlar el asunto.

Un tanque de gas se prende y este heroico bombero lo carga para sacarlo del negocio y evitar riesgos mayores. Mi reconocimiento para todos los valientes bomberos qué arriesgan su vida por los demás.

Gracias gracias @Bomberos_CDMX pic.twitter.com/xFsHukXBLD — MarAg. (@martuchi63) October 17, 2021

Según el reporte de lo sucedido dado por Protección Civil, el incidente provocó que 60 personas fueran evacuadas del restaurante. Pero como dijimos antes, mejor dar eso como saldo final y no hablar de un número grande de lesionados por una explosión en CDMX, sin duda.