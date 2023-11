Lo que necesitas saber: Tijuana es considerada una de las ciudades más violentas del mundo. En 2022, la tasa fue de 105.1 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Peso Pluma, Fuerza Regida ya no tendrán que preocuparse por recibir amenazas cuando tenga show en Tijuana… y no porque la seguridad esté garantizada en la ciudad fronteriza, sino porque, de plano, ya no se les permitirá tocar. O bueno, sí, pero sólo si no tocan otra cosa que no sean narcocorridos o corridos tumbados.

Hasta un millón de pesos de multa por tocar narcocorridos en Tijuana

De acuerdo con medios locales de Tijuana, el cabildo de la ciudad acordó prohibir narcocorridos y cualquier música que haga apología de la violencia y el consumo y distribución de drogas. La sanción por cantar, reproducir o transmitir en público el género que actualmente está de moda será de hasta un millón de pesos.

“Lo principal es cuidar la salud mental de las niñas, niños y adolescentes ya que por más armas que este municipio decomise, por más detenciones que hagamos, lo más importante es cuidar la salud mental que empieza por los ojos y oídos”, señaló la alcaldesa de Tijuana al conocer la aprobación de la medida impulsada por ella misma.

La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero / Foto: Facebook/gobtijuanamx

“Agradezco a este Cabildo el riesgo que toma, ya que las críticas serán muchísimas por la pérdida económica que podría representar un pequeño grupo de cantantes”, agregó.

Alcaldesa dice que todos los artistas son bienvenidos a Tijuana… sólo que no toquen narcocorridos

La prohibición de los narcocorridos en Tijuana como que no fue de gran importancia en medios nacionales… después de todo, no es la primera ciudad en el país que impone sanciones por la reproducción del género. Sin embargo, la noticia captó la atención internacional.

Por ejemplo, The Guardian considera que la medida es “el último intento de censurar al género”, cuando intentos anteriores han demostrado que una prohibición sólo aumenta la popularidad.

La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero (quien tuvo que mudarse a un cuartel militar, tras recibir amenazas del crimen organizado), aclaró que todos los artistas son bien recibidos… sin embargo, si se trata de cantantes de narcocorridos, deberán cambiar su setlist. En caso de atreverse a cantar algo bien belicón, entonces les caería la voladora. “Por esa gracia tendría una multa de hasta un millón de pesos”, advirtió la alcaldesa.

