Lo que necesitas saber: La Unión Europea plantea esto a días de haber cerrado acuerdo comercial con Mercosur y en vías de negociar uno de amplio rango con la India.

Lo que desde hace tiempo hablan analistas y “especialistas” de redes sociales abordan con teorías de conspiración ya está en boca de líderes mundiales: el cambio del orden mundial. Y éste fue mencionado nada menos que por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Ursula von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea / Foto: @vonderleyen

Ante cambio de orden, Unión Europea buscará autonomía total

Mientras sigue el Foro Económico de Davos, la alta funcionaria de la Unión Europea ofreció un potente discurso ante el pleno del Parlamento Europeo. Ahí, señaló que el cambio de orden mundial está sucediendo y ya no hay vuelta atrás.

“El cambio en el orden internacional no solo es trascendental, sino permanente”, afirmó von del Leyen, advirtiendo que éste se está dando no por la razón o la búsqueda de beneficios para la humanidad, sino por “el poder puro y duro”.

Donald Trump, MAGA / Foto: @WhiteHouse

La presidenta de la Comisión Europea no mencionó a Estados Unidos como fuente de ese poder brutal que está empujando el cambio de orden… sin embargo, lo insinuó al señalar que, dadas las circunstancias, es momento de que la Unión Europea busque su completa autonomía económica, tecnológica, democrática y en materia de seguridad.

“Tenemos que estar en buena forma si queremos dar forma al mundo que nos rodea”, agregó Ursula von der Leyen en medio de aplausos de aprobación de los legisladores europeos, los cuales se intensificaron cuando expuso la posición de la Unión Europea ante el acecho que sufre Groenlandia por parte de Estados Unidos.

Foto: @freestocks.org-Pexels.

“Estamos ante una encrucijada, Europa siempre prioriza el diálogo y las soluciones, pero está absolutamente preparada a reaccionar, si es necesario y sin tardar, de manera unida y mostrando determinación”, advirtió.

Primer ministro de Canadá también habla sobre cambio de Orden Mundial

Ursula von der Leyen no es la única que recientemente ha hablado sobre un nuevo orden mundial. En Davos, lo hizo el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Para él, éste proceso se está dando a partir de una ruptura y no una transición.

“El antiguo orden no va a volver. No debemos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia. Pero a partir de la fractura, podemos construir algo mejor, más fuerte y más justo”.

Fotografía @MarkJCarney

Carney aceptó que Estados Unidos encabeza el orden mundial que se está rompiendo y esta ruptura se da por el propio Estados Unidos, quien se ha brincado varias de las reglas del sistema del cual llegó a beneficiarse Canadá.

“La cuestión para las potencias intermedias, como Canadá, no es si debemos adaptarnos a esta nueva realidad. Debemos hacerlo. La cuestión es si nos adaptamos simplemente construyendo muros más altos o si podemos hacer algo más ambicioso”.