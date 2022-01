Carlos y Rogelio, la primera pareja rarámuri gay que contrae matrimonio en Chihuahua

Carlos Eduardo Lara González y Rogelio Aguirre López son dos jóvenes de la comunidad rarámuri y esta semana se casaron. Sí, ellos son la primera pareja gay de esa etnia que contrae matrimonio en el norte de México, allá en el estado de Chihuahua.

Carlos tiene 18 años, Rogelio 20, y el pasado jueves 27 de enero se dieron el “sí acepto” con todas las de la ley. Llevaban ya tres años viviendo juntos, y aunque por mucho tiempo temieron que la gente no aceptara su relación, finalmente este 2022 consumaron su matrimonio ante el Registro Civil.

“Ya teníamos 3 años de estar viviendo juntos, pero teníamos miedo de que la gente se enterara, sin embargo, decidimos dar más solidez a la relación y ser el primer matrimonio igualitario rarámuri en el estado”, dijeron en entrevista para El Heraldo de Chihuahua.

La pareja también habló de que esperan que su compromiso sirva para que cualquier pareja gay, incluidas las de otras etnias de la Sierra Tarahumara, no tengan miedo de mostrar su amor. “Somos igual que los demás, no tienen por qué discriminarnos, no hay que tener miedo de salir y ser lo que somos, basta de tanta discriminación hacia miles de personas, hay que hacer un cambio”.

Se conocieron en redes sociales y enfrentaron obstáculos tanto en su etnia como con la ley

Carlos y Rogelio contaron también que se conocieron a través de Facebook, donde empezaron a platicar y conocerse por mensaje. Naturalmente eso los llevó después a conocerse en persona. Hace unos cinco meses intentaron casarse, por lo que habrían sido la primera pareja rarámuri gay en hacerlo mucho antes, pero en el Registro Civil encontraron diferentes trabas y no se pudo.

“Gracias al apoyo de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas y varios bufetes de abogados, hoy nuestro sueño es una realidad”, explicaron. Rogelio cursa actualmente la carrera de derecho, mientras que Carlos es enfermero, según informó la agencia EFE.

Ambos contaron que inicialmente también encontraron oposición para su relación al interior de la comunidad rarámuri: “En nuestra cultura no están muy acostumbrados a ver este tipo de situaciones, pero se habló con la comunidad y se está abriendo poco a poco ante este primer enlace igualitario en toda la Sierra Tarahumara, y sí, finalmente nos dieron el apoyo total”.

La mayoría de los estados de nuestro país ya han aprobado el matrimonio igualitario (Guanajuato fue el último donde se ordenó a pesar de que el tema no ha sido discutido en el Congreso), sin embargo, sólo en 19 está permitido sin necesidad de amparos. Faltan varios todavía.