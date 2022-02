De la voz de Paddington a rey del baile: La carrera artística de Zelenski antes de gobernar Ucrania

El nombre de Vladimir Putin es tal vez el más mencionado desde que inició el conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, Volodímir Zelenski también pasó a estar en boca de todos porque mucha gente no conocía que antes de ocupar tan importante cargo en la politíca, tuvo una carrera artística.

Sí, el presidente del país que se niega a caer ante Rusia llegó al poder de una forma poco convencional, pues lo hizo gracias a su fama como comediante y bajo un partido político que llevó el nombre de uno de sus trabajos más conocidos en Ucrania.

Vamos a empezar por platicarte un poco sobre él. Volodímir Zelenski inició su carrera en 1995, apenas unos años después de que Ucrania declaró su independencia. ¿Cómo logró llegar al poder? Bueno, en el 2019 arrasó en las elecciones presidenciales con un 70% de los votos a su favor.

Checa en el siguiente enlace un poco más acerca de su perfil e historia, porque sin duda pasar de comediante a Presidente y objetivo No. 1 de Rusia, no es un caso cualquiera.

En fin, el tema acá es su carrera antes de gobernar Ucrania, así que vamos con este breve recuento de algunos de sus mejores momentos. En primer lugar, sin duda, debemos mencionar su personaje en la serie El Servidor del Pueblo, donde el hoy presidente de Ucrania interpretó, mira tú, a un profesor de Historia que se convierte en Presidente del país.

Before he was President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy created and starred in a Ukrainian show about a history teacher who accidentally becomes the president after one of his rants about political corruption goes viral. pic.twitter.com/colJWXN5TZ

— The Recount (@therecount) February 27, 2022