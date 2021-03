Cifra real de muertes por Covid-19 en México superaría los 321 mil fallecimientos

Hasta este sábado, la Secretaría de Salud informó a la población que la cifra oficial de muertes por Covid-19 en México es de 201 mil 429. Sin embargo, un informe del propio Gobierno Federal estima que la cifra real supera los 321 mil fallecimientos por coronavirus desde que inició la pandemia.

Pasa que este sábado, según informa la agencia internacional AP, el Gobierno Federal publicó “discretamente” un informe donde reconocería que la cifra real de muertes por Covid-19 supera las 321 mil, lo que representa un 60% más de las muertes oficiales que la Secretaría de Salud ha informado hasta este 27 de marzo.

Y es que como México realiza pocas pruebas para diagnosticar Covid-19, y como los hospitales de todo el país llegaron a estar saturados durante varios meses, el reporte de AP indica que, desde el inicio de la pandemia, muchos mexicanos murieron en casa por la enfermedad sin que pudieran ser diagnosticados.

