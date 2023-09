Lo que necesitas saber Parece que la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano será disputada entre Samuel García y la legisladora Indira Kempis.

Con la salida de Luis Donaldo Colosio Riojas, las cosas en Movimiento Ciudadano se van perfilando para la candidatura de Samuel García… porque, como va todo, será el único del partido que le diga “no” a ir por la presidencia en 2024.

Ayer, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, se autodescartó para eso de ir por la presidencia en los comicios del próximo año. De acuerdo con el hijo del fallecido candidato presidencial, esta contienda mejor la verá “de lejitos”, por tres razones. ¿Cuáles?

Luis DOnaldo Colosio Riojas y Samuel GArcía /FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

“No quiero dividir a la oposición”: Colosio Riojas

“La primera de ellas es porque no es el momento adecuado, no olvidemos que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público”, aceptó Colosio Riojas. “En segundo lugar, porque no quisiera ser yo el que divida a una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a entrar a esas riñas inconsistentes”.

Finalmente, Colosio dijo que no pretenderá la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano porque sus hijos son muy pequeños. Así que para qué quema valioso tiempo haciéndole como que tiene oportunidad de ganar la presidencia, si puede mejor hacerla de papá.

“Este es el momento para estar con mis hijos”, concluyó el alcalde regio, causando furor entre los estudiantes de la Universidad de Monterrey, ante quienes sostuvo un diálogo con el exdiputado, Agustín Basave.

Samuel García o Indira Kempis, las opciones de Movimiento Ciudadano

Tras bajarse de la contienda de Movimiento Ciudadano el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (bueno… y hasta del propio partido), la candidatura presidencial del movimiento naranja estaba sólo entre Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas… ah y la legisladora Indira Kempis, quien se autodestapó hace unos días.

Así que, ahora que ya Colosio se descartó, entonces todo hace suponer que la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano se definirá entre García y Kempis. La forma en que sea elegido al que el niño Yuawi dedique otro tema, será conocida por finales de septiembre, según estableció el líder del partido, Dante Delgado. Hasta esas fechas, se dará a conocer la convocatoria de Movimiento Ciudadano. Zzzzzzzzzzz…—

