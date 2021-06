“Me deslindo de Movimiento Ciudadano”: Colosio, alcalde electo de Monterrey

El alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, le aplicó un “estuvo muy rico y todo… pero nos vemos” a Movimiento Ciudadano, partido que lo candidateó para el puesto que ocupará en los próximo meses.

En entrevista que circula alegremente por redes sociales, el próximo alcalde de Monterrey advierte que su administración no tiene previsto emparentar con la del gobierno de Nuevo León… pese a que éste será liderado por Samuel García, su compañero de partido.

“Voy más allá, porque sí, nosotros competimos y ganamos bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, pero ya no estamos en elecciones”, señala Colosio Riojas.

Según lo que dice el futuro alcalde de Monterrey, sólo uso a Movimiento Ciudadano como plataforma para contender por el puesto… pero hasta ahí. Ahora su proyecto no tendrá nada que ver con el partido y, como ya se indicó, con el del futuro gobernador, Samuel García.

“Yo no me le debo a Movimiento Ciudadano, al contrario, yo me deslindo respetuosamente, pinto mi raya de Movimiento Ciudadano porque ya no soy candidato”.

Cabe señalar que Colosio Riojas se deslinda de Movimiento Ciudadano por reprobar sus políticas… al menos no lo dijo, sino porque –según– su compromiso a partir de este momento será únicamente con los habitantes de Monterrey, sin meter ya temas de partido de por medio.

“En este momento yo asumo la responsabilidad de presidente municipal para toda la gente de Monterrey, independientemente de las preferencias partidistas (…) hay que hacerlo con esa claridez de que ya no trabajamos para el partido”.

Junto con Samuel García, Colosio Riojas era uno de los aspirantes de Movimiento Ciudadano a la candidatura por la gubernatura de Nuevo León… al final, el partido se decidió por el rey de los memes involuntarios, dejándole al hijo del excandidato presidencial la oportunidad de contender por la alcaldía de Monterrey.

Y, pese a que aparentemente la llevan en paz, por ahí se rumoró que, en su momento, García y Colosio se daban sus piques… “prueba” de ello fue la carta que en agosto de 2020 difundió Samuel García en sus redes, en la cual acusaba a Colosio Riojas de actos de corrupción.

“Yo no dije nada cuando empecé a ver actos de corrupción de mi compañero de partido, quien empezó a venderle servicios legales hasta por $ 1 millón de pesos al congreso del estado, específicamente a la bancada de MORENA pagado con dinero de todos los ciudadanos”, acusó García en la carta… la cual sólo duró publicada un par de horas. Después el futuro gober de Nuevo León la bajó y acusó que su cuenta había sido hackeada. Seeeee…