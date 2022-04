Otro: Conductor de un porsche y sus escoltas agreden a automovilista tras chocarlo

No bueno, ni porque el señor de Churubusco se volvió tan famoso, le aprendieron algo. Un nuevo caso de un conductor que agrede a otro se volvió viral, ahora se trató de un supuesto empresario que conducía un porsche y que, luego de chocar a otro auto, se bajó junto a sus guaruras para agredir a su tripulante.

Otro señor agresivo que se hace viral… ahora fue el conductor de un porsche en la México-Toluca

Ocurrió en la autopista México-Toluca, allá a la altura de La Marquesa. En el video que vas a ver un poquito más abajo te podrás dar cuenta de que en ningún momento vemos si los implicados mediaron palabra alguna, únicamente somos testigos de los golpes que le dan al vehículo de quien presuntamente sufrió el choque que inició todo el problema.

El conductor del porsche es un hombre de la tercera edad, quien en todo momento estuvo acompañado por dos guardaespaldas mientras golpeaba el vehículo del denunciante y hasta le hacía señas obscenas una y otra vez frente al parabrisas.

Golpearon con el auto de lujo al otro vehículo y se dieron a la fuga… después de la agresión

Según lo que narra el automovilista agredido, fue a desayunar a La Marquesa, pero cuando circulaba sobre la autopista, el porsche le dio un golpe en la parte trasera. Él intentó llamar al seguro y esperaba que los del otro auto hicieran lo mismo, pero no, nomás vino la agresión.

“¿Qué es esto? Me vine a desayunar a La Marquesa y un GT3R venía corriendo y me da un llegue atrás. Está grabe y grabe, le hablo al seguro y punto. Creo que ya hasta me abolló la puerta y lo tengo aquí grabado”, relata el afectado.

El periodista Carlos Jiménez publicó el video en sus redes sociales y en su post asegura que el automovilista agredido ya presentó una denuncia contra “el loco del porsche”. Además, señala que luego de la agresión, el conductor del auto de lujo huyó junto a sus guaruras.

DENUNCIAN al LOCO del PORSCHE con ESCOLTAS

El hombre agredido por este sujeto ya presentó su denuncia.

El sujeto lo chocó en la México-Toluca, y huyó.

Ya con sus ESCOLTAS, bajó y así pateo, insultó, amenazó…

Si lo ubica, avise a @SSC_CDMX o @SS_Edomex pic.twitter.com/IsAlOlzStN — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 9, 2022

Ninguna autoridad ha emitido pronunciamiento alguno sobre lo ocurrido hasta la mañana de este sábado, 9 de abril. Pero esperemos que el final de este caso sea similar a lo que pasó en Churubusco, donde un hombre también mayor y otros sujetos agredieron a una familia que viajaba en otro auto.

A continuación te dejamos también la nota de cómo va ese asunto porque te digo, podría venirse un caso similar contra el conductor del porsche…. si dan con él.