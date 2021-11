Personas más pobres tuvieron 5 veces más riesgo de morir por COVID-19 en México

Si bien el COVID-19 impactó en nuestras vidas de forma radical, no fue de la misma manera ni tampoco en la misma magnitud. Poco a poco, conforme pasa el tiempo, se publican estudios que nos ayudan a entender qué ha sucedido durante la pandemia y uno en especial nos muestra que las personas más pobres tuvieron mayor riesgo de morir por el SARS-CoV-2 en México.

De entre todos los datos importantes que nos da este estudio, está que los salarios de las personas han sido determinantes en la mortalidad del COVID-19 en nuestro país.

Es decir, que una persona con ingresos bajos —salario— tuvo cinco veces más riesgo de morir por COVID-19 que una con ingresos más altos.

Personas más pobres tuvieron 5 veces más riesgo de morir por COVID-19

El 10 de noviembre de este 2021, la revista científica The Lancet publicó la investigación: The income gradient in COVID-19 mortality and hospitalisation: An observational study with social security administrative records in Mexico’ (‘El efecto del ingreso en la mortalidad y hospitalización por COVID-19: un estudio con registros de la seguridad social en México’).

Este estudio corrió a cargo de Eva Arceo (de la Ibero), Raymundo Campos (de El Colegio de México), Gerardo Esquivel (de Banxico), Eduardo Alcaraz, Luis Martínez y Norma López del IMSS.

Se trató de un trabajo hecho por especialistas de una institución pública y universidades privadas, todo para saber qué tanto influyó el nivel de ingresos o los salarios entre trabajadores y trabajadoras formales —o sea, incorporados al IMSS— con la mortalidad del COVID-19.

Y lo que encontraron es que hubo una fuerte relación entre los ingresos, la hospitalización y mortalidad.

Muchos han pensado que una de las causas de la mortalidad ha sido la capacidad del sistema de salud pública o las comorbilidades.

Y si bien son variables a tomarse en cuenta, no son las únicas. De tal manera que este estudio ha puesto sobre la mesa otra variable importante: los ingresos.

Ingreso, mortalidad y hospitalización

El estudio encontró que las personas más pobres —aquellas que ganan casi 4 mil pesos mensuales y representan el 10% de este sector— tuvo cinco veces más riesgo de morir por COVID-19 que aquellas que pertenecen al 10% más rico.

O sea, la gente más pobre tuvo mayor riesgo —5 veces más— de morir por COVID-19 que los más ricos. Y esto habla de los efectos de una desigualdad muy cañona que vive México.

El equipo de investigación también encontró que las personas más pobres tuvieron cuatro veces más riesgo de ser hospitalizadas que las personas con mayores ingresos.

Que ojo por aquí, esto no quiere decir que los ingresos fueron determinantes en que una persona resultara positiva a COVID-19, sino a la relación con las hospitalizaciones y mortalidad.

El COVID no impactó de la misma manera

Y hay más: entre el 60 y 90% de los ricos tuvieron más chance de hacerse pruebas COVID-19 que las personas con los ingresos más bajos.

O sea, tuvieron más mayor oportunidad de saber si tenían o no COVID-19 y hasta de contar con una atención más integral —aunque con el tiempo, la tasa de letalidad y su relación con el salario, las muertes y hospitalización fue disminuyendo.

Todos estos datos nos ayudan a comprender que el COVID-19 no pegó de la misma manera para todos —sí impactó en toooooda la sociedad, pero no de la misma magnitud— y las razones.

Trabajadores formales

Norma Gabriela López, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, explicó en Twitter que estos determinantes sociales de la salud —educación, desempleo, condiciones laborales, inseguridad alimentaria e ingresos— han jugado un papel importante en la mortalidad del COVID-19.

Y que por esta razón, el gobierno debe chambear en cerrar esa brecha entre ricos y pobres —formada por estos determinantes o factores sociales de la salud.

Esto sólo fue un estudio realizado sobre personas que laboran en el sector formal, ¿qué pasa con las personas que trabajan en la informalidad, que han tenido que rifársela para sobrevivir ante el COVID-19?

Si quieres echarle un ojo a esta investigación, AQUÍ les dejamos el enlace.