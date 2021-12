¡No era un moco! Descubre que tiene un diente en su nariz y compartió las fotos

¿Alguna vez has sentido que algo no te deja respirar por más que te suenas y suenas? Algo así le ocurrió a este hombre en Estados Unidos, quien estaba bien sacado de onda porque no podía respirar con facilidad, por lo que decidió ir al médico solo para darse cuenta que lo que tenía no era un moco seco o un tapón de alguna cosa, sino un diente creciendo en su nariz.

Hombre descubre diente en su nariz

Fue un hombre de 38 años de edad quien después de tener problemas para respirar bien y tras ir al médico descubrió que tenía un diente en su nariz. Aunque antes se realizó varios estudios para encontrar la razón por la que no podía inhalar y exhalar aire de manera correcta.

Por esta razón, decidió ir con especialistas en Nueva York. Luego de practicarle una radiografía, los médicos se dieron cuenta que este hombre tenía una especie de desviación y una perforación en el tabique nasal: la sorpresa fue que se dieron cuenta que en realidad se trataba de un diente.

¿Por qué el diente salió en su nariz?

Según Medical Xpress, los médicos Sagar Khanna y Michael Turner publicaron un artículo en The New England Journal of Medicine donde explicaron que primero encontraron un tabique desviado con espolones septales calcificados. Sin embargo, cuando echaron un ojo más cerca durante una rinoscopia, en la cual se introduce una cámara en una fosa nasal, los especialistas descubrieron el diente.

Se trataba de un diente ectópico que le crecía en la nariz, un caso bastante raro, pues se trata de partes del cuerpo que surgen en lugares donde normalmente no lo hacen, aunqueee… el caso más común (pero no menos raro) es precisamente el crecimiento de dientes en lugares donde no deberían salir.

En este caso, después de sacar una radiografía, se dieron cuenta que el diente travieso había crecido hacia arriba desde la mandíbula del hombre, en lugar de hacia la boca, que es lo normal. Ante este caso, los médicos sugirieron una cirugía, con la que finalmente lo sacaron y él pudo volver a respirar con normalidad.

Por último, los especialistas indicaron en su informe que los dientes ectópicos son extremadamente raros y ocurren en solo el 0.1 % de todas las personas en todo el mundo. De hecho, agregaron que es aún más raro que un diente ectópico crezca hasta la nariz.

*Con información de Medical Xpress