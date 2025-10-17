Lo que necesitas saber: Dos eventazos este fin de semana en la CDMX, con buena distribución de horario, para que no crean que la ciudad será un caos (no tanto).

Comienzan las festividades de fin de año y, para ir entrando en materia, en la CDMX se realizará el ya tradicional Desfile de Alebrijes… mucho movimiento en la ciudad, porque también va la marcha Zombie.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Todo lo que necesitas saber del Desfile de Alebrijes

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de la CDMX, el Desfile de Alebrijes se realizará este sábado 18 de octubre. Un verdadero espectáculo en el que se podrán apreciar 214 alebrijes que forman parte del 17o Concurso de Alebrijes Monumentales.

Desfile de Alebrijes / Imagen: Secretaría de Cultura

La cita es a las 12:00 horas en el Zócalo. De ahí, el Desfile de Alebrijes realizará un recorrido por las avenidas 5 de mayo, Juárez y Paseo de la Reforma, para finalizar todo en la Columna del Ángel de la Independencia.

Si no les gustan las aglomeraciones y andarse asoleando para, a final de cuentas, ni ver nada, no se preocupen, porque, posteriormente, el Desfile de Alebrijes se convertirá en una exposición pública que estará montada del 18 de octubre al 9 de noviembre (entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz, sobre paseo de la Reforma).

Marcha Zombie: si no vas disfrazado, no marchas… y tienes que llevar donativo

Y a unos kilómetros del Desfile de Alebrijes se realizará la Marcha Zombie o la Zombie Walk 2025. “La Marcha es Familiar, a favor de la tolerancia y difusión de la cultura alternativa”, se anuncia en la página web del eventazo.

Marcha Zombie 2025 / Imagen: marchazombie.mx

Lo que vayan a participar en la Marcha Zombie deberán llegar al Monumento a la Revolución. De ahí partirán con rumbo al Zócalo de la CDMX… algo importante: “Si no vienes de zombie o monstruo, no marchas”.

La Marcha Zombie iniciará a las 16:00 horas y se prevé que llegue al Zócalo a las 18:00 horas. Además de ir disfrazado, para participar se debe llevar un donativo: alimentos no perecederos (enlatados o frijol, arroz, lentejas y similares”.