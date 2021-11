Caos en desfile navideño de EU: Reportan que un conductor atropelló a los asistentes y hubo tiroteo

Los desfiles con motivo de la Navidad son algo muy especial allá en Estados Unidos. Es por ello que lo sucedido en el desfile navideño que se realiza este fin de semana en la ciudad de Waukesha, Wisconsin, tiene a muchos bajo una enorme expectativa.

Pasa que la tarde de este 21 de noviembre, durante el desfile navideño de aquella ciudad, se reportó que un conductor habría arrollado con su vehículo a muchos de los presentes. Y ante ello, la policía habría tenido que abrir fuego contra él.

Periodistas de ese país como Kaylee Staral han reportado a través de sus redes sociales lo ocurrido en el desfile navideño de Waukesha, aunque por ahora toda información es preliminar y extraoficial.

WATCH: Shots are fired after a vehicle plows into a Christmas parade in Wisconsin pic.twitter.com/CIPa5xOd4U

This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade.

You can see a red SUV speed right past these band members, hear screams and then a law enforcement officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I

— Sam Kraemer (@SamKraemerTV) November 21, 2021