Ah, chale: Detectan a un grupo de gorilas contagiados de COVID-19 en zoológico de EU

Justo cuando creemos que estamos cerca de vencer al COVID-19, llegan noticias que nos bajonean gacho. Resulta que el virus no deja de meterse hasta con los animales, pues en Estados Unidos se detectó un contagio masivo en varios gorilas de un zoológico.

Sucedió en el zoológico de Atlanta, lugar donde el equipo de cuidadores de los gorilas notaron hace unos días distintos síntomas como tos, secreción nasal y cambios en el apetito de los imponentes primates. Fue por ello que se dicidió realizarles pruebas de SARS-CoV-2 para saber si podía tratarse de COVID-19 o alguna otra enfermedad.

Y pues sí, las malas noticias llegaron este viernes. Por medio de un comunicado, el ZOO de Atlanta informó que los resultados arrojaron que varios de los gorilas serían positivos a COVID-19. La institución que se encargó de realizar las pruebas fue el laboratorio de la Universidad de Georgia.

El zoológico tambien informó que de inmediato se pusieron en contacto con veterinarios de otros parques que ya han enfrentado contagios en animales, y gracias a la comunicación con éstos, se determinó comenzar a tratar a los gorilas con anticuerpos monoclonales para evitar que presenten complicaciones relacionados con la enfermedad.

La población de gorilas en dicho lugar es de 20 en total, los cuales se agrupan en cuatro tropas. Medios locales informaron que serían 13 los contagiados de COVID-19, pero las autoridaes del zoológico no confirmaron ese dato y tampoco informaron a cuántos se les realizó la prueba.

Ahora bien, todavía no podemos darle la victoria al virus. Si bien los resultados indican que son positivos, resulta que se trata de resultados preliminares. Los cuidadores y veterinarios de estos gorilas todavía están esperando los resultados de oootras muestras enviadas al Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios de Iowa, así que aún hay esperanza (poca, pero hay).

Update on our gorilla population: Zoo Atlanta has received presumptive positive test results indicating that members of its western lowland gorilla troops are positive for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. https://t.co/TugKKupxnV pic.twitter.com/ba5fpZ6MdC

— ZooATL (@ZooATL) September 10, 2021