Lo que necesitas saber: Desde las trifulcas en los congresos mexas hasta Donald Trump recibiendo un premio por "promover la paz".

“Inocente palomita que te dejaste engañar“. O chance esta frase ya no aplica tanto entre noticias que parecían broma pero fueron reales. Y a propósito del Día de los inocentes, aquí armamos una recopilación de esas notas de 2025 que tenían la pinta de ser fake news hasta que confirmamos que sí sucedieron.

Las clásicas noticias que parecían broma pero fueron reales de cada año y que van desde las trifulcas en los congresos mexas hasta Donald Trump recibiendo un premio por “promover la paz”.

Bart en el día de los inocentes. Foto: FOX.

10 noticias que parecían broma pero fueron reales en 2025

Sandra Cuevas inaugura galería de Arte

En mayo de 2025 la exalcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas inauguró su propia galería de arte.

Sandra Cuevas / Foto: @SandraCuevas_

Se trató de uno de los 10 negocios o proyectos cuyos recursos los utilizaría para fundar su propio partido, después de la ruptura con la alianza que la llevó a la alcaldía Cuauhtémoc: PRI, PAN y PRD o de incursionar en MC (Movimiento Ciudadano) como candidata al Senado en las elecciones de 2024.

La construcción de una nave para llevar café de Veracruz a Marte

¿El café veracruzano está listo para conquistar el espacio? Pues algo más o menos así. En septiembre, la diputada local de Morena Victoria Gutiérrez declaró que científicos del estado construyeron: “Una nave para viajar a Marte y, en breve, llevarán café al espacio”.

Acá parte de la declaración citada por La Jornada: “¿No saben que también en el espacio se toma café? (…) En Veracruz grandes científicos tienen un proyecto, han hecho una nave espacial para Marte y también yo les pedí apoyo para demostrar que en la ciencia y en el espacio también tiene que estar el aroma de nuestro café”.

&t=1s &t=1s

Esta declaración, en la segunda sesión ordinaria, tomó por sorpresa a muchos… pero resultó real y cuestionada por otros colegas que consideraron que se trataba de ocurrencias que desviaban el tema central: los apoyos a la industria cafetalera de Veracruz

El premio de la Paz de FIFA para Trump

Donald Trump no ganó el Premio Nobel de la Paz —aunque en 2025 la recepción de este reconocimiento no dejó de ser controvertida—, pero la FIFA dijo: “hold my beer” y celebró al presidente de Estados Unidos con el ‘primer Premio FIFA de la Paz: el futbol une al mundo’. ¿La razón?

Según la FIFA, en 2025 Trump promovió la paz en distintos conflictos internacionales como la guerra de Israel en Palestina o el de República del Congo y Ruanda.

Foto: @fifa

Todo pese a la división y polarización en Estados Unidos, además de la política de tolerancia cero que el presidente retomó de su primera gestión para frenar la migración a este país con los operativos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que, de pasó, generó preocupación en el gobierno mexa.

Gobernador de Puebla entrevista a su perrito

A alguien se le ocurrió la idea de que el gobernador de Puebla Alejandro Armenta llevara a su perrito a la mañanera poblana para presentar los cambios a la Ley del Bienestar Animal y simular una charla con el can.

Y, la verdad, es que esta dinámica no funcionó como hubiera querido el equipo de Comunicación de Armenta. Acá les dejamos la evidencia:

&t=17s &t=17s

Katy Perry y Justin Trudeau

En los terrenos de su gustada sopisección Fíjate, Paty, tenemos el romance entre Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau, cuya relación sorprendió a más de uno.

Foto: @katyperry

Y no es que la gente estuviera en contra del amor, sino que fue peculiar el hecho de que un político —después de un mal inicio de 2025 con su renuncia como primer ministro— saliera con una celebridad.

Mazatlecos y peruanos yendo a ver el tsunami

Del romance nos vamos a lo insólito de ignorar los protocolos y avisos de Protección Civil:

En julio, se registró un sismo de magnitud 8.8 en la zona de la península de Kamchatka en Rusia.

Abarrotan el malecón de Mazatlán // Foto: Redes sociales.

Después, se emitió una alerta de tsunami que llegó a las costas del Pacífico. Corte a: pese a los riesgos y las alertas de Protección Civil hubo quienes se lanzaron al malecón de Mazatlán para “ver las olas”. No sólo sucedió en Sinaloa, México, sino también en Perú. Ooooh, noooo.

Nicolás Maduro adelanta otra vez la Navidad

Prioridades: por segundo año consecutivo, el presidente de Venezuela decidió adelantar la Navidad y… celebrarla el 1° de octubre.

Según Maduro, la primer vez esta decisión ayudó a la economía y la felicidad de los venezolanos.

Presidente de Venezuela // Facebook: Nicolás Maduro

Sin embargo, existe una razón política y es que en 2024 adelantaron la Navidad por aquellos lares en medio de una crisis provocada por su reelección. Y en 2025 sucedió de nuevo en contexto del conflicto con Donald Trump.

Pelea en el Congreso de CDMX

El video de la trifulca trascendió fronteras y fue noticia en el extranjero: en diciembre de 2025 —¿para cerrar con broche de oro?—, diputadas de Morena y PAN del Congreso de Ciudad de México se agarraron a jaloneos y golpes en pleno debate sobre la desaparición del Instituto de Transparencia.

Sesión del Congreso de la CDMX termina en golpes // Captura de pantalla

La pelea de Alito y Noroña

Antes, en agosto, el Senado tuvo su propio pleito que terminó en cachetadas, golpes y jaloneos.

En esta ocasión los protagonistas fueron Alejandro, “Alito”, Moreno senador del PRI y Gerardo Fernández Noroña de Morena.

¿Por qué se agarraron a golpes? Nada lo justifica y sólo supimos que los ánimos se encendieron después de que Noroña omitiera la ronda de intervenciones en el Senado. O, al menos, eso acusó el priista.

Alejandro Moreno reclamó en tribuna y el resto fue historia: golpes de un lado y otro mientras se entonaba el Himno Nacional o uno de los conductores del Canal del Congreso intentaba despedir la transmisión. Bien surrealista el asunto.

El video de una mujer en el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí

Hasta el New York Times cubrió esta nota que generó cuestionamientos al gobierno de San Luis Potosí.

En abril, un grupo de cientos de docentes de telesecundaria se lanzó a protestar frente al Palacio de Gobierno estatal por la falta de pago de los salarios.

Fue ahí donde alguien grabó a una mujer desnuda o en camisón en una de las ventanas de este edificio.

Corte a: la imagen se viralizó en redes y ante las preguntas el gobernador Ricardo Gallardo dijo es que tal vez se trataba de un fantasma.

Del fantasma de Carlota (María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha), esposa de Maximiliano de Habsburgo, quienes no tienen ninguna conexión histórica con este edificio.

Luego, se llevaron a cabo supuestas investigaciones para saber qué había sucedido. Si se trataba de un fantasma o una mujer relacionada con el personal del gobierno de San Luis Potosí. Aunque, para uno de los manifestantes, realmente se trataba de una persona.



