No se rinde: Dolores Padierna pide anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc

¿Creíste que luego del 6 de junio se dejaría de hablar de las elecciones? Pues no. Las impugnaciones, quejas e intentos de anular una elección todavía siguen saliendo a la luz y ahora sucedió en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, cortesía de Dolores Padierna.

Dolores Padierna solicitó anular la elección en la Cuauhtémoc

A través de un comunicado que ella misma compartió en sus redes sociales el pasado viernes, Dolores Padierna informó que solicitó formalmente la anulación de la elección en Cuauhtémoc, elección en la que ella fue candidata por la alianza Morena-PT.

“Por lo que consideré irregularidades graves y determinantes, solicité al Tribunal Electoral de la Ciudad de México la anulación de la elección del pasado 6 de junio en la alcaldía Cuauhtémoc. Todo se encuentra ya debidamente documentado y expuesto ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE)”, indicó.

Por lo que consideré irregularidades graves y determinantes, solicité al @TECDMX la anulación de la elección del pasado 6 de junio en la alcaldía Cuauhtémoc. Todo se encuentra ya debidamente documentado y expuesto ante la Unidad Técnica de Fiscalización del @INEMexico pic.twitter.com/8E8tsvJvUc — Dolores Padierna (@Dolores_PL) June 25, 2021

Las denuncias que, dice, existen ante las autoridades

Dolores Padierna compartió también que su rival, Sandra Cuevas, candidata de la coalición PAN-PRI-PRD y quien resultara ganadora con más de 119 mil votos, supuestamente usó un esquema de financiamiento “paralelo e ilegal” (tanto en su precampaña como ya en la campaña electoral) por medio de una Asociación Civil.

Además, asegura que el mero día de la elección se presentaron actos masivos de compra de votos, lo que, de ser cierto, no permite saber si realmente la población de la alcaldía Cuauhtémoc eligió a su rival como la próxima alcaldesa.

La excandidata de Morena compartió que, de hecho, existen denuncias penales contra Sandra Cuevas por coacción o inducción al voto. Y el asunto no para ahí, indicó que también están en curso dos investigaciones en su contra: una ante el SAT por evasión fiscal, y otra ante la UIF por presuntas prácticas de lavado de dinero.

A la par de estas irregularidades, se presentaron denuncias penales en contra de Sandra Cuevas por coacción e inducción al voto, además de que está en curso una investigación por evasión fiscal en el SAT y en la UIF por presuntas prácticas de lavado de dinero. — Dolores Padierna (@Dolores_PL) June 25, 2021

La respuesta de Sandra Cuevas

Sandra Cuevas recientemente mostró su apoyo a Alejandra Barrios, lideresa de comerciantes ambulantes de CDMX, pues acusó que su detención podría deberse a una persecución de Morena precisamente por perder la elección en la alcaldía. Y si bien no ha respondido directamente a lo que acusa Dolores Padierna, sí compartió un mensaje que parece una indirecta muy directa al respecto.

Respecto a la detención de Alejandra Barrios, líder de comerciantes en #Cuauhtémoc, quiero decirles que cuenta conmigo, ¡exigimos un proceso apegado a derecho, ya basta de persecución y venganza política! Aprendan a perder partido Morena. SANDRA CUEVAS#AlcaldesaElectaCuauhtémoc pic.twitter.com/nmD5VQcFrG — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 25, 2021

“Celebro haber sido yo quien ganara el corazón de México al imperio de corrupción: Padierna-Bejarano. A mí jamás me encontrarán un video amarrando dinero con ligas, ni propiedades, ni millones en el banco. No me asustan ni me achican, soy una mujer íntegra, honesta y con carácter”, escribió.