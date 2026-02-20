Lo que necesitas saber: Esta deuda del ISR se debe a que las autoridades detectaron ingresos no declarados cuando aún era líder del SNTE... allá por el 2008 y 2009.

Por fin le llegó la hora de pagar a Elba Esther Gordillo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el amparo de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y determinó que deberá pagar más de 19.2 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta.

Exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación// Foto: Facebook.

Elba Esther Gordillo deberá pagar más de 19 millones de pesos de ISR

Elba Esther Gordillo ya llevaba rato aplicando las mismas de Salinas Pliego para evitar al SAT. Bueno, no exactamente las mismas, pero sí con el mismo fin: no pagar.

Aunque al igual que en el caso del “tío Richi”, a Gordillo le llegó la hora de pagar su deudota por concepto de impuesto sobre la renta, recargos y multas.

La SCJN ratificó que la exlíder sindical deberá desembolsar un total de 19 millones 269 mil 323 pesos, dando fin al amparo con el que Gordillo buscaba evitar pagar los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

Elba Esther Gordillo // Foto: Facebook.

¿Cuál es la razón del cobro?

Aunque la historia entre Elba Esther Gordillo y el SAT es extensa, esta deuda del ISR se debe a que las autoridades detectaron ingresos no declarados cuando aún era líder del SNTE… allá por el gobierno de Felipe Calderón.

La exlíder sindical trató de tapar sus irregularidades al asegurar que los gastos fueron por ser titular del sindicato. Peeero a la mera hora, el propio SNTE le dio la espalda al no proporcionar la documentación necesaria para acreditar los gastos.

En 2021, obtuvo un amparo para no pagar 9.4 millones por diversos conceptos y al año siguiente se libró de desembolsar 10 millones por concepto de préstamo fiscal. En fin, tal parece que la suerte de Gordillo se terminó.