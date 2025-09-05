Lo que necesitas saber: ... y todo esto, a horas de que la Secretaría de Defensa de Estados Unidos anunció que cambiará de nombre a Secretaría de Guerra, por orden de Trump.

De todos los países, resulta que Venezuela es el que está encendiendo la mecha para que Estados Unidos se arranque con el poder de su arsenal… así lo está pintando el gobierno de Donald Trump, ahora acusando que el país sudamericano anda haciendo movimientos de provocación.

Foto: J. David Ake-Getty Images.

Maniobra fue para interferir en acciones contra el “narcoterrorismo”, acusa Estados Unidos

Anoche, la Secretaría de Defensa de Estados Unidos acusó que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron sin autorización sobre uno de sus buques de guerra que se encuentra en aguas internacionales.

La maniobra descrita fue calificada como “altamente provocadora”… y vista como un intento del gobierno de Nicolás Maduro para interferir en las acciones que realiza la Armada de Estados Unidos en contra del narcoterrorismo.

NIcolás Maduro y ejército de Venezuela / Foto: @NicolasMaduro

En el mensaje de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, se le recomienda “fuertemente” al cartel que –según el gobierno de Trump– gobierna Venezuela “que no persiga ningún esfuerzo por obstruir, disuadir o interferir en operaciones antinarcóticos y antiterrorismo”… o si no… no, pues nada. Ahí acaba el mensaje.

Amnistía Internacional pide a Estados Unidos aclarar ataque contra embarcación de Venezuela

De acuerdo con la BBC, Venezuela habría utilizado en esta maniobra aviones de combate F-16 y estos habría sobrevolado sobre el buque de guerra USS Jason Dunham, el cual es nada menos que un destructor de misiles guiados.

Dicho buque es parte de la flotilla que recientemente envió Donald Trump al Caribe, con el objetivo de combatir a los cárteles de la región. Uno de ellos, el de Los Soles, liderado por Nicolás Maduro… según.

Foto: Presidencia de Venezuela

La movilización de aviones militares sobre el buque de guerra estadounidense se dio a sólo un par de días de que Donald Trump presumiera que la Armada acabó con una embarcación proveniente de Venezuela.

Tanto Trump como el secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguraron que dicha embarcación era “narcoterrorista”. En el ataque, murieron 11 personas.

Amnistía Internacional pide probar al gobierno estadounidense que se atacó como último recurso para detener a la flotilla de Venezuela… y que ésta ponía en riesgo las vidas de efectivos de Estados Unidos. De no ser así, se violaron varios derechos.