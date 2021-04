Estados Unidos reducirá 50% emisiones de gases de efecto invernadero para 2030

En un drástico cambio a la política ambiental puesta en marcha por Donald Trump y en contexto del Día de la Tierra, Joe Biden anunció este ambicioso compromiso: Estados Unidos reducirá 50% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 —lo que representa el doble del objetivo inicial que el gabacho firmó el Acuerdo de París.

Esta noticia la dio a conocer Joe Biden durante su intervención en la Cumbre Virtual de Líderes sobre el Clima —a la que asistieron 40 jefes de Estado y dirigentes internacionales, entre ellos el presidente de Rusia Vladimir Putin, la canciller de Alemania Angela Merkel, el mandatario de China Xi Jinping y AMLO.

“The signs are unmistakable. The science is undeniable, and the cost of inaction keeps mounting. The United States isn’t waiting, we are resolving to take action.”

President Joe Biden has committed to reducing US greenhouse gas emissions by 50% below 2005 levels by 2030. pic.twitter.com/AxGNCV13wA

