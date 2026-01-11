Lo que necesitas saber: El gobierno de Donald Trump informó que en Venezuela hay grupos de milicias armadas que están bloqueando carreteras y registrando vehículos en busca de estadounidenses.

La situación en Venezuela parece no mejorar. Este fin de semana, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar el país y advirtieron que hay “milicias armadas venezolanas en busca de estadounidenses”.

Bandera de Venezuela // Foto: Pexels

Estados Unidos emite nueva alerta sobre Venezuela

Recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una nueva alerta sobre Venezuela. Además de asegurar que la situación del país es inestable y sus ciudadanos deben salir lo antes posible, existe una nueva amenaza.

En redes sociales, el gobierno de Donald Trump informó que en Venezuela hay grupos de milicias armadas que están bloqueando carreteras y registrando vehículos en busca de estadounidenses.

“Venezuela tiene el nivel más alto de alerta de viaje (Nivel 4: No viajar) debido a los graves riesgos para los estadounidenses, que incluyen detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente“, compartió.

Alerta de Estados Unidos en Venezuela // X:@usembassyve

Venezuela niega que exista riesgo para los estadounidenses

Como respuesta, el gobierno venezolano negó que existiera algún riesgo dentro de su territorio. Según las autoridades, lo que dice Estados Unidos se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe…

Además, aseguraron que no hay nada que temer, pues “Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad“. Lo que sí está claro es que existe tensión en el país, algunos apoyando al nuevo régimen y otros no.