¡Apúntenle! Estados Unidos ya puso fecha al cierre para extranjeros no vacunados

Información que cura para quienes piensan viajar a Estados Unidos en los próximos meses: a partir del 8 de noviembre el gabacho pedirá a las personas extranjeras que tengan ya sus dos dosis o el esquema completo de la vacuna contra COVID-19 para poder entrar.

De lo contrario, los viajeros y las viajeras del extranjero no podrán entrar a Estados Unidos —mientras que en el caso de la ciudadanía estadunidense que aún no tiene el esquema completo o no está vacunada pues, tendrá que hacer una prueba que dé negativo a COVID-19.

Estados Unidos ya puso fecha al cierre para extranjeros no vacunados

“La nueva política de viajes de Estados Unidos, que requiere la vacunación de los viajeros del extranjero, comenzará el 8 de noviembre.

Este anuncio y fecha se aplica tanto a los viajes aéreos internacionales como los viajes terrestres”.

Así la información que el subsecretario de Prensa de la Casa Blanca Kevin Muñoz dio la mañana de este 15 de octubre.

Hace casi un mes que Estados Unidos avisó de estas medidas, en un giro hacia una nueva etapa ante la pandemia de COVID-19: la reapertura de las fronteras y la reactivación económica.

También esta medida resulta de dos filos porque por un lado relaja los protocolos para la banda extranjera que ya está vacunada contra COVID-19, pero para aquellas personas que aún no lo hacen, habrá aprietos.

Para hacerlo, el gobierno de Joe Biden ya dijo que aceptará todas las vacunas —o personas vacunadas— que tienen el aval de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y por ahí está como pendiente el asunto con la vacuna rusa Sputnik V.

Junto con estas medidas también va el levantamiento de las restricciones en las fronteras con Canadá y México.

¿Qué pasará con quienes tienen sólo una dosis?

Por lo pronto se sabe que las personas que no tienen el esquema completo deberán hacer una prueba —que dé negativa a COVID-19— 72 horas antes de abordar el vuelo a Estados Unidos. También tendrán que compartir info de sus últimos contactos para monitoreo de las autoridades sanitarias.