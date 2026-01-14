Lo que necesitas saber: Esta suspensión comenzará el próximo 21 de enero y será de manera indefinida.

Estados Unidos viene con todo este año… y es que no ha pasado ni un mes y el gobierno de Trump anunció la suspensión de emisión de visas de inmigrante para 75 países, incluidos Rusia, Colombia, Irán y hasta Brasil.

Foto: Pixabay

Estados Unidos suspende emisión de visas de inmigrante de 75 países

Mediante redes sociales, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que suspenderán el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, entre los que se encuentran Rusia, Irán y hasta Brasil. Y por si te lo preguntabas, México NO se encuentra en la lista.

¿Los motivos? Según las autoridades, esta decisión se toma porque consideran que los migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense.

La suspensión del trámite comenzará el 21 de enero y permanecerá de manera indefinida. Al menos hasta que “Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”.

Imagen ilustrativa de visas // Foto: Pexels.

Y… ¿Qué pasará con los trámites de visas para el Mundial 2026?

Este anuncio puede sonar alarmante para los millones de personas que planean asistir dentro de unos meses al Mundial 2026, teniendo en cuenta que uno de los anfitriones es Estados Unidos.

Aunque de una les decimos que no tienen nada de qué preocuparse, pues, como ya les contamos, esta suspensión solo aplica para las visas de inmigrantes.

Estados Unidos cuenta con dos grandes grupos de visas: las de Inmigrante, para las personas que quieran vivir por allá, y las de No Inmigrante, en donde entran los viajes de turismo, estudio o de trabajo temporal.

En este segundo caso, los trámites para las visas no han recibido ninguna suspensión… incluso si tienes en tus manos un boleto para el Mundial 2026, te darán cita prioritaria.