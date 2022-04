Este es el cometa más grande jamás visto por la NASA y que pasará cerca de la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos descubrió el cometa más grande que jamás han visto con un núcleo 50 veces más grande de lo normal. De hecho, y no es para asustarlos, pasará cerca de la Tierra a unos 35 mil kilómetros por hora.

Por medio de un comunicado, la NASA dio a conocer que encontraron el cometa más grande que jamás han visto con un núcleo 50 veces más grande de lo normal. Como ocurrió con la estrella Earendel, la más lejana que se ha observado, fue gracias al telescopio Hubble que se descubrió este cuerpo celeste.

Gracias a éste, también la organización espacial pudo saber que el núcleo helado de este cometa tiene una masa de alrededor de 500 billones de toneladas y tienes más o menos 137 kilómetros de ancho. Y aunque mencionamos en un inicio que éste se aproximará a la Tierra, lo más cerca que estará de nuestro planeta, será a unos mil 600 millones de kilómetros del Sol, en 2031.

Cabe señalar, también, que este cometa se vio por primera vez en 2010, pero solo hasta este 2022, el telescopio Hubble pudo confirmar que sí existe.

“Este cometa es literalmente la punta del iceberg de muchos miles de cometas que son demasiado débiles para verlos en las partes más distantes del sistema solar”, dijo David Jewitt, profesor de ciencia planetaria y astronomía en la Universidad de California de Los Ángeles y luego agregó: “Siempre sospechamos que este cometa tenía que ser grande porque es muy brillante a una distancia tan grande. Ahora confirmamos que lo es”.

Este cometa al cual llamaron Bernardinelli-Bernstein, pues los astrónomos Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein lo descubrieron, lo observaron por primera vez mientras trabajaban en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo en Chile, hace más de diez años, cuando estaba a unos cuatro mil 800 millones de kilómetros del Sol.

Sobre los cometas, la NASA explica que son enormes bolas heladas que son restos de los primeros tiempos del origen de los planetas. “Fueron expulsados sin contemplaciones del Sistema Solar en un juego de pinball gravitacional entre los planetas exteriores masivos”, indicaron.

Big news! No. Really. @NASAHubble confirmed the largest comet ever. Its nucleus is bigger than Rhode Island.

But don’t worry: the comet won’t come any closer to Earth than Saturn: https://t.co/yiZe9Quanh pic.twitter.com/dui5dfdxs8

— NASA (@NASA) April 12, 2022