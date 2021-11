Esto es lo que sabemos de la supuesta renuncia de Jorge Alcocer, secretario de Salud

Se viene el chismesito… La mañana de este viernes 19 de noviembre llegó el rumor de la supuesta renuncia de Jorge Alcocer, secretario de Salud.

Por medio de un tuit que revolvió las redes sociales, el periodista Miguel Cantón Zetina, dueño del Diario Basta, afirmó que Alcocer había presentado su renuncia por la edad y por falta de tiempo para su familia. Eso además que “la sombra y el brillo de López-Gatell”, la “desatención de los enfermos de cáncer” y la regañada que AMLO le dio el otro día por el desabasto de medicamentos.

¿Y sí renunció?

Según presidencia, no. Poco después de que surgió el rumor de la renuncia, el vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, compartió la intervención del secretario en el Congreso Internacional de Salud Mental y Prevención de las Adicciones.

Y ya de paso agregó: “para quienes les preocupan los rumores falsos sobre su renuncia”.

Pero ¿de qué regaño hablan? Durante una reunión que nomás era para ir midiéndole el agua a los camotes sobre las acciones que se realizan en Colima, el presidente López Obrador puso mano dura a los titulares del INSABI, Juan Ferrer, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer.

“Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos“, sentenció el presidente.

Con el gobierno de López Obrador se concluyeron varios acuerdos con farmacéuticas, llevando al gobierno federal a buscar nuevas formas de surtirse de medicamentos para atender las necesidades de pacientes de hospitales públicos.

La “jugada” no ha salido del todo bien y esto se ha hecho evidente por las constantes protestas de padres de familia de niños con cáncer. La más reciente fue la del pasado 16 de noviembre, en la cual se bloqueó la circulación en la avenida que da a la Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México.