Militante de Morena acusa al INE de “sembrar firmas” de fallecidos para Revocación de mandato

Ah mira, ahora resulta que todas las firmas de personas fallecidas detectadas por el INE en la petición para llevar a cabo la consulta de Revocación de mandato, fueron “plantadas” por el mismo INE para fregar a Morena… así lo dice uno de sus militantes.

Pues ya ves que Morena puso manos a la obra para recolectar firmas de apoyo para que se llevara a cabo la Revocación de mandato que tanto pidió AMLO… bueno, al final lograron conseguir la cantidad necesaria para ello, pero por ahí el INE detectó diferentes irregularidades, como la presencia de muchas firmas de personas que fallecieron antes de poder dar su apoyo a la consulta.

Ahora bien, para Eurípides Flores, lo anterior no fue porque su partido anduviera haciendo trampa para conseguir las firmas… no, no. Él cree que a lo mejor fueron los conservadores quienes las plantaron para que su movimiento quedara mal parado ante la opinión pública.

“Soy joven, pero no ingenuo”, fue la frase con la que el representante suplente de Morena comenzó su intervención en la Sesion del INE de este viernes 25 de febrero. “Yo no descarto que la fracción conservadora, de la cual ustedes forman parte (dirigiéndose a los consejeros del INE) hayan sembrado esas firmas (…) para luego tratárselas de echar a la ciudadanía y tratar de manchar este histórico proceso“, dijo.

#SesiónINE| Defendí la titánica labor del pueblo de recolectar millones de firmas para la Ratificación de Mandato. ➡️ NO DESCARTO que las irregularidades hayan sido plantadas por los opositores para llevar al despeñadero la histórica consulta. Así lo dije👇🏽 pic.twitter.com/o6pAwlBDBV — euripides flores (@euripidesf) February 26, 2022

Lorenzo Córdova pide que haga su denuncia… o se quede callado

Peeeeero qué dijiste, ¿los consejeros se quedaron calladitos ante tal acusación? Pues no. Lorenzo Córdova le respondió a Eurípides Flores de la manera en que el consejero Presidente ya nos está acostumbrando desde hace un tiempo.

“Aqui se ha hecho una acusación muy grave, que implica un delito. Si tiene pruebas, denuncie… sino, de verás, compórtese”, fue la forma en que Lorenzo Córdova respondió a la acusación del representante de Morena sobre las firmas de personas fallecidas que “apoyaron” la Consulta de Revocación de Mandato.

Pedante, burlón, así estuvo el tal Lorenzo Córdova en la sesión del INE. Lo tiene enchilado hacer la consulta. Se dice el “árbitro electoral” pero hay que ver la actitud con que le responde al representante de Morena Euripides Flores.

Cada día se parece más a la tal Lilly Téllez pic.twitter.com/ldn7JuNAQy — Andrea (@andreitav92) February 26, 2022

Pues qué te digo, así las sesiones donde se ejerce la democracia en nuestro México Magico.