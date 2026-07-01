La Perla Tapatía también tuvo lo suyo: festejos por la victoria de México dejan daños y 48 detenidos

Lo que necesitas saber: Alrededor de 160 mil personas salieron a celebrar la victoria de México en Guadalajara, la mayoría de ellos en la Minerva.

La perla tapatía también dio de que hablar: Los festejos de la victoria de México y de su pase a los octavos de final dejaron varios destrozos y 48 personas detenidas por faltas administrativas, daños al mobiliario urbano, vandalismo y agresiones a policías municipales y estatales, dos de ellos lesionados.

Todo esto fue el saldo de los festejos mundialistas en la perla tapatía, que aunque el partido se transmitió en diferentes partes, reunió alrededor de 160 mil asistentes, la mayoría de ellos concentrados en la Minerva.

Foto: Captura de pantalla, video | @JaliscoRojo_

En cuanto se dio el silbatazo final, comenzaron los incidentes de violencias, riñas y destrozos en parte del centro de Guadalajara y la Minerva. Todo esto gracias al alcohol que se podía consumir libremente en vías públicas y en el Fan Fest ubicado en Plaza de la Liberación.

Y hablando del Fan Fest, muchos fanáticos dieron el “portazo” y derribaron las vallas que limitan esa zona comercial de la FIFA, esto obligó a que hubiera presencia de antimotines policiales, pero no se dieron abasto para controlar a todos los fifas que andaban eufóricos.

Los festejos que se llevaron a cabo en la Minerva juntaron alrededor de 120 mil asistentes, quienes llegaron desde la tarde del martes y la mayoría se fue en la madrugada del miércoles.

Por su parte, de acuerdo con Protección Civil, en el centro de Guadalajara se calcula la asistencia de 50 mil personas y ahí se presentaron varios destrozos, riñas y hasta actos vandálicos.

Los dos policías que resultaron heridos se encuentran estables, aunque uno con traumatismo craneoencefálico y otro con contusión en la nariz. Incluso los uniformados tuvieron que hacer uso de gas lacrimógeno para calmar a los aficionados más violentos.

Entre los asistentes se presentaron múltiples lesiones leves y personas atendidas por los elementos del sector salud, debido a los empujones, caídas, estampidas y riñas que había en las zonas; ninguna de ellas tuvo que ser trasladada a algún hospital.

Y por último, derivado de los actos vandálicos registrados en este último partido, las autoridades tapatías anunciaron un reforzamiento en los dispositivos de seguridad en este próximo partido del domingo ante Inglaterra.