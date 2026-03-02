Lo que necesitas saber: Las tres potencias europeas dejaron claro que están dispuestas a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en la región.

La situación en Medio Oriente podría escalar aún más. Tras los bombardeos que ha realizado Irán en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos, tres países europeos anunciaron estar dispuesto a tomar “medidas defensivas” de ser necesario: Alemania, Francia y Reino Unido.

Ataques de Irán a bases estadounidenses // Fotos: Redes sociales (capturas de pantalla)

Francia, Alemania y Reino Unido declaran estar dispuestos a tomar “medidas defensivas” contra Irán

Los ataques que realizó este domingo Irán a 27 bases militares estadounidenses en Medio Oriente y en territorio israelí ya están teniendo sus repercusiones internacionales. Alemania, Francia y Reino Unido anunciaron estar dispuestos a defender sus intereses y los de sus aliados en la región.

Mediante un comunicado en conjunto, las tres potencias europeas (conocidas como el bloque E3) solicitaron a Irán terminar con los bombardeos antes de que la situación empeore y tengan que intervenir.

“Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, permitiendo potencialmente acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen“, informaron.

Reino Unido acepta que Estados Unidos utilice sus bases para atacar Irán

Estas acciones en contra de Irán ya están siendo visibles. Mediante redes sociales el ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció que Estados Unidos tiene permitido usar bases británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes.

“Irán está aplicando una estrategia de tierra quemada, por lo que apoyamos la autodefensa colectiva de nuestros aliados y nuestro pueblo en la región“, informó.



