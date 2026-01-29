¿De verdad está haciendo más frío que otros inviernos en México? Un experto nos responde

Lo que necesitas saber: ¿Las lluvias de enero son un aviso de cómo se comportará la temporada de lluvia en verano? La respuesta es... no

¿De verdad está haciendo más frío que otros inviernos en México? ¿Las lluvias de enero son un aviso de cómo se comportará la temporada de lluvia en verano? La respuesta es… no.

E implica un montón de cosas que debemos saber y para eso en Sopitas.com platicamos con José Martín Cortés, licenciado en Ciencias Atmosféricas.

¿De verdad está haciendo más frío que otros inviernos en México?

“No hay un indicativo de que (este invierno) se esté comportando mucho más frío ni que otros años ni que sea el más frío en toda la historia”, indica vía telefónica José Martín Cortés, quien explica que la percepción juega un papel clave al momento de suponer, a ojo de buen cubero, que cierta temporada fue más fría que otra.

De hecho, esto nos tendría que recordar que cada estación de cada año suele ser distinta, aunque pueden existir similitudes dentro de sus variables.

“Se pueden, eventualmente, repetir como por decir: ‘2020 fue como 2010, pero 2010 fue como 1987“, indica el también meteorólogo operativo.

En el caso del otoño invierno de esta temporada se ha registrado un contraste de temperaturas en México, tal como lo explica José Martín Cortés:

“Pasamos de un noviembre y diciembre en los que aunque hizo frío, especialmente en horas nocturnas, las tardes continuaron calurosas y ahora en enero ha estado bajando la temperatura tanto en las tardes como en las mañanas”.

Justo eso es lo que “nos hace percibir una mayor sensación de frío”. Aunque, va de nuevo, de acuerdo con los datos, señala Cortés, no hay un indicador que muestre que este invierno sea más frío que otros.

Y, ¿qué onda con las lluvias de enero?

En redes nos encontramos con algunas conversaciones sobre si las lluvias de enero de 2026 eran atípicas o chance (supuestamente) nos estaban avisando de cómo se pondría la cosa en temporada de verano.

Las respuestas también son un: no. Aquí nos lo explica mejor José Martín Cortés:

“Hacen alusión a las conocidas cabañuelas que es una forma popular, no muy científica, de predecir el clima todo el año conforme pasa el mes de enero, entonces, cada día de enero representa un mes (del 1 al 12)“.

Sin embargo, lo cierto es que, explica el meteorólogo operativo, las cabañuelas no predicen el clima porque no tienen fundamento científico.

“Es falso que un día de enero representa un mes completo del año”.

Y acá regresamos al hecho de que no todos los inviernos son iguales, aunque tienen similitudes.

José Martín Cortés nos explica que si bien es cierto que en invierno (y en enero) las condiciones son más estables, más secas, “eso no quiere decir que no llueva“.

De hecho, en los estados del Golfo de México es habitual el registro de lluvias en invierno, por los frentes fríos y la humedad, en Chiapas, Veracruz, Tabasco, parte de Oaxaca y de la Península de Yucatán.

En noviembre de 2025, la Conagua (Comisión Nacional del Agua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avisaron que para el periodo de noviembre 2025 y enero de 2026 se esperaban lluvias por debajo del promedio en la mayor parte de México, a excepción de las regiones que José Martín Cortés menciona.

Luego, en enero de 2026 la Conagua y el SMN actualizaron la información, indicando que el pronóstico de lluvias seguiría por debajo del promedio en este mes, con excepción del Centro y Sureste de México.

Para febrero, prevé lluvias por arriba del promedio en el Noreste, Centro, Córdoba Golfo, Papaloapan Golfo y Sureste.

“Pasamos, en cuestiones climáticas, del fenómeno de la fase neutra a la Niña que generalmente ocasiona menos lluvias”, sin embargo, ese cambio de fase puede detonar eventuales periodos húmedos.

“Entre otros fenómenos, otras oscilaciones atmosféricas, el vórtice polar por mencionar algo también tiene influencia en arrastrar humedad del Pacífico, combinarse con aire frío que, por su puesto, viene del polo y, bueno, detonar esta situación invernal”, enfatiza Cortés.

Conclusión: no se trató de lluvias atípicas ni de eventos extraordinarios (los frentes fríos son de cada temporada de otoño e invierno y otros fenómenos meteorológicos). Ni tampoco definirán lo que sucederá en los próximos meses de 2026.

La Niña

“Los inviernos de la Niña no son tan fríos y son más secos en términos generales”, indica Cortés.

¿Por qué lo dice así? Porque, por lo general, las lluvias están por debajo del promedio.

Sin embargo, menciona Cortés, cada evento hay que analizarlo de manera particular e ir actualizando la información.

“Puede haber excepciones en las que resulta que la Niña fue más lluviosa y fría”.

Por lo tanto, también existen riesgos de caer en la idea que cada invierno tendría que ser más caluroso por default, peeeeero hay que considerar todas las variables y, de nueva cuenta, el hecho de que los inviernos no son los mismos.

Un poco de mesura

José Martín Cortés nos recomienda tener mesura e informarnos por medios oficiales acerca de las condiciones meteorológicas, ante nuestro interés por saber si salimos con paraguas de casa o si no hará tanto frío o calor.

Podemos tener una idea de “cómo va a estar el siguiente mes —gracias a pronósticos oficiales—, a largo plazo, sí se puede dar ese tipo de predicciones, el detalle está en que, por un lado, puede ser muy cambiante y porque entre más lejos estamos de una fecha o periodo de interés, el cauce natural de la atmósfera hace que los pronósticos no sean tan confiables”.

¿Ejemplo? El pronóstico de lluvias para enero, ante el que nos hemos dado cuenta que “no ha llovido tanto como lo fue en el mes de diciembre”.

No obstante, agrega José Martín Cortes, se esperan cambios en las próximas semanas con más lluvias y más condiciones invernales.

Entonces, el consejo es mantenernos atentos de los pronósticos compartidos por el SMN y Conagua y tomar con mesura los que son a largo plazo.

Aquí les dejamos la cuenta de José Martín Cortés (@InfoMeteoro) por si quieren saber más acerca de las cuestiones del clima.